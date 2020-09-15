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Leonel Ximenes

ES gastará mais de meio bilhão de reais para abrir vagas e modernizar presídios

Maior parte do recurso é proveniente de empréstimos internacionais; projeto foi aprovado hoje (15) pela Assembleia

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 16:12

Públicado em 

15 set 2020 às 16:12
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Detento no presídio: quantidade de presos é alta no ES
Detento no presídio: com empréstimo, 1,4 mil vagas deverão ser abertas Crédito: Arquivo
O Espírito Santo vai gastar mais de meio bilhão de reais para modernizar o sistema prisional. A Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira (15) o projeto de lei que autoriza o governo a utilizar US$ 102 milhões (R$ 538,05 milhões) nas cadeias, sendo que até US$ 82,3 milhões (R$ 434 milhões) serão de créditos obtidos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e outros US$ 20,5 milhões (R$ 108 milhões) serão de contrapartida do Estado.
Com o recurso milionário, o governo promete criar projetos como o Centro de Formação Profissional (Cefop), que irá auxiliar na qualificação profissional e abertura de postos de trabalhos para presos e egressos do sistema. A proposta contempla também a instalação de oficinas espalhadas em cinco complexos para garantir o direito ao trabalho do preso.
A quantia prevê ainda a abertura de mais 1,4 mil vagas no sistema, com unidades prisionais em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, e em Linhares, no Norte. Atualmente, estão presos 22.358 pessoas, de acordo com dados de agosto da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), sendo que a capacidade é de 13.858. A taxa de ocupação é de 61,33% a mais do que as cadeias podem suportar.

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A iniciativa projeta ações de sustentabilidade, como uso e gestão de águas de abastecimento e residuárias, tais como a captação pluvial. A ideia é gerar maior autonomia no fornecimento de água nas 35 unidades prisionais do Estado. A proposta contempla também a instalação de Estações de Tratamento de Esgoto em todos os complexos, visando ao tratamento adequado do que foi produzido. Poços serão implantados para economia de água potável.
No setor energético,serão instaladas microusinas fotovoltaicas para o fornecimento de luz e de energia. No dia a dia dos presos, cozinhas industriais novas estarão à disposição das unidades, assim como lavanderias.
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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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