Aprovado empréstimo de R$ 814 milhões para o governo do ES

Na hora de votar outro projeto que trata de empréstimo com o BID – US$ 73,6 milhões (R$ 276,43 milhões) para creches –, no entanto, Vandinho pediu vista. Isso quer dizer mais tempo para analisar a proposta, ainda que ele tramite em regime de urgência. O deputado é o relator da proposta na Comissão de Educação.