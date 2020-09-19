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Motivação desconhecida

Ex-inspetor penitenciário é assassinado a tiros em São Mateus

Alexandre Soares Martins, 38 anos, foi morto a poucos metros de onde morava. Ele atuou na Secretária de Justiça por oito anos

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 19:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2020 às 19:35
Vítima já atuou como inspetor penitenciário
Alexandre Soares Martins foi morto a tiros em São Mateus Crédito: Reprodução/Facebook
O ex-inspetor penitenciário Alexandre Soares Martins, de 38 anos, foi assassinado a tiros na manhã deste sábado em São Mateus, no Norte do Estado. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), ele atuou na área por oito anos (2010-2018), no próprio município. 
O crime aconteceu a poucos metros da casa de Alexandre, no bairro Seac. Segundo a Polícia Militar, ele caminhava pela rua quando foi atingido pelos disparos e morreu no local. Nenhum suspeito foi preso. 
São Mateus
O corpo de Alexandre ficou caído na rua, a poucos metros de sua casa, no bairro Seac Crédito: Internauta
O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Linhares. A família de Alexandre esteve no local, mas não soube dizer como o crime aconteceu e nem o que pode ter motivado. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. 
Segundo a Sejus, Alexandre atuou como inspetor penitenciário em regime de designação temporária no período entre novembro de 2010 e junho de 2018. A polícia ressalta que qualquer denúncia a respeito do crime pode ser feita, de forma anônima, através do Disque-Denúncia 181, ou do disquedenuncia181.es.gov.br.

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