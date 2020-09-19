Ex-inspetor penitenciário é assassinado a tiros em São Mateus

O ex-inspetor penitenciário Alexandre Soares Martins, de 38 anos, foi assassinado a tiros na manhã deste sábado em São Mateus, no Norte do Estado. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), ele atuou na área por oito anos (2010-2018), no próprio município.
O crime aconteceu a poucos metros da casa de Alexandre, no bairro Seac. Segundo a Polícia Militar, ele caminhava pela rua quando foi atingido pelos disparos e morreu no local. Nenhum suspeito foi preso.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Linhares. A família de Alexandre esteve no local, mas não soube dizer como o crime aconteceu e nem o que pode ter motivado. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus.
Segundo a Sejus, Alexandre atuou como inspetor penitenciário em regime de designação temporária no período entre novembro de 2010 e junho de 2018. A polícia ressalta que qualquer denúncia a respeito do crime pode ser feita, de forma anônima, através do Disque-Denúncia 181, ou do disquedenuncia181.es.gov.br.