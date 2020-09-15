Bandidos de carro atiram e deixam dois baleados e um morto em Cariacica

Três pessoas foram baleadas por criminosos que passaram de carro no bairro Vila Independência, em Cariacica, na noite desta segunda-feira (14). Uma das vítimas, um homem não identificado, morreu na hora.
O caso aconteceu em uma região conhecida pelo uso intenso de drogas, onde há cabanas usadas pelos usuários. A Polícia Civil investiga se a motivação do crime é uma dívida das vítimas com o tráfico de drogas.
As outras duas pessoas baleadas um rapaz de 18 anos e uma mulher de 37 foram levadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. A mulher seria companheira do homem que morreu e chegou a tentar impedir que ele fosse baleado, se jogando na frente do companheiro.
O caso é investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
Com informações de Kaíque Dias, da TV Gazeta