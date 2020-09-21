Vans da Guarda da Serra são destruídas pelo fogo no Parque da Cidade

Duas bases móveis da Guarda Municipal da Serra foram destruídas em um incêndio na noite desse domingo (20) dentro do Parque da Cidade, que pertence à Prefeitura.
O incêndio nas vans que ficam estacionadas no parque localizado na região de Parque Residencial Laranjeiras foi registrado por volta das 23h. Segundo a Prefeitura da Serra, o Parque da Cidade estava fechado e só havia o vigilante no local. Ninguém ficou ferido.
A prefeitura informou que ainda não é possível apontar se o incêndio foi criminoso. "Um boletim de ocorrência já foi registrado e a Prefeitura da Serra aguarda o resultado da perícia do Corpo de Bombeiros para identificar as causas do incêndio", explicou em nota enviada à reportagem de A Gazeta.
Já o Corpo de Bombeiros disse que, no acionamento, foi informado de que um homem teria colocado fogo nos veículos. O incêndio foi combatido e as chamas foram extintas. Após a extinção do incêndio e isolamento da área, o local ficou aos cuidados da Polícia Militar.