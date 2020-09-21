AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Incêndio

Vans da Guarda da Serra são destruídas pelo fogo no Parque da Cidade

O incêndio nos veículos  que ficam estacionados no Parque da Cidade  foi registrado por volta das 23h desse domingo (20)

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 09:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2020 às 09:40
O incêndio foi registrado por volta das 23h. Segundo a Prefeitura da Serra, o Parque da Cidade estava fechado e só havia o vigilante no local. Ninguém ficou ferido.
Incêndio atingiu vans da Guarda da Serra Crédito: Internauta
Duas bases móveis da Guarda Municipal da Serra foram destruídas em um incêndio na noite desse domingo (20) dentro do Parque da Cidade, que pertence à Prefeitura.
O incêndio nas vans  que ficam estacionadas no parque localizado na região de Parque Residencial Laranjeiras  foi registrado por volta das 23h. Segundo a Prefeitura da Serra, o Parque da Cidade estava fechado e só havia o vigilante no local. Ninguém ficou ferido.
O incêndio foi registrado por volta das 23h. Segundo a Prefeitura da Serra, o Parque da Cidade estava fechado e só havia o vigilante no local. Ninguém ficou ferido.
Incêndio atingiu vans da Guarda da Serra Crédito: Internauta
A prefeitura informou que ainda não é possível apontar se o incêndio foi criminoso. "Um boletim de ocorrência já foi registrado e a Prefeitura da Serra aguarda o resultado da perícia do Corpo de Bombeiros para identificar as causas do incêndio", explicou em nota enviada à reportagem de A Gazeta.
Já o Corpo de Bombeiros disse que, no acionamento, foi informado de que um homem teria colocado fogo nos veículos. O incêndio foi combatido e as chamas foram extintas. Após a extinção do incêndio e isolamento da área, o local ficou aos cuidados da Polícia Militar.

Veja Também

Homem morre baleado durante baile clandestino em Vila Velha

Detentos que renderam agentes em Cachoeiro seguem foragidos

PRF apreende 600 mil maços de cigarro sem nota fiscal na BR 101 no ES

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sinalização para pedestres e ciclistas na nova Orla do Canal de Camburi
Paz no trânsito também para calçadas e calçadões
Inteligência artificial na área jurídica
Vitória recebe pela primeira vez o maior congresso de Direito Internacional do país
Droga apreendida no bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim
Suspeito é preso com 4,1 kg de drogas após se esconder em banheiro no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados