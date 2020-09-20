Detentos que renderam agentes em Cachoeiro seguem foragidos

A fuga ocorreu por volta das 21h30 desta sexta-feira (18). Segundo o acionamento do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), os internos Daniel Gonçalves Filho, Isaac da Silva Campos e Roberto Romualdo de Souza renderam os agentes e, em seguida, furtaram duas motos que foram usadas na fuga.

Em nota, a Sejus confirmou a fuga dos internos da Apac de Cachoeiro de Itapemirim na noite desta sexta-feira (18) e o furto das motocicletas. Segundo a pasta, a direção da associação acionou a polícia para a apuração do caso. A Sejus não informou como os presos conseguiram render os agentes.