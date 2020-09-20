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Sul do ES

Detentos que renderam agentes em Cachoeiro seguem foragidos

Segundo o Ciodes, os internos Daniel Gonçalves Filho, Isaac da Silva Campos e Roberto Romualdo de Souza ainda furtaram duas motos que foram usadas na fuga.

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 17:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2020 às 17:24
A Apac de Cachoeiro de Itapemirim fica localizada no bairro Monte Líbano
Imagens internas da Apac de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/ Governo do Estado
Os três presos que fugiram depois de render agentes penitenciários na Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, seguem foragidos. A informação foi confirmada na tarde deste domingo (20) pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).
A fuga ocorreu por volta das 21h30 desta sexta-feira (18). Segundo o acionamento do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), os internos Daniel Gonçalves Filho, Isaac da Silva Campos e Roberto Romualdo de Souza renderam os agentes e, em seguida, furtaram duas motos que foram usadas na fuga.

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 Em nota, a Sejus confirmou a fuga dos internos da Apac de Cachoeiro de Itapemirim na noite desta sexta-feira (18) e o furto das motocicletas. Segundo a pasta, a direção da associação acionou a polícia para a apuração do caso. A Sejus não informou como os presos conseguiram render os agentes.
Procurada para saber das investigações, a Polícia Civil não se manifestou e se limitou a informar que demandas sobre internos do sistema prisional devem ser encaminhadas à Sejus". 

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