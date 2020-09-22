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Mandados no RJ

Operação Capital: polícia mira lavagem de dinheiro e tráfico de drogas no ES

A ação cumpre 20 mandados de busca e apreensão em Vitória, Serra, Guarapari, Marataízes e na cidade do Rio de Janeiro

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 07:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2020 às 07:19
Agentes de segurança realizam operação no Bairro da Penha, em Vitória, nesta terça-feira (22)
Agentes de segurança realizam operação no Bairro da Penha, em Vitória, nesta terça-feira (22) Crédito: Kaique Dias
Uma operação policial contra o tráfico de drogas é realizada pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (22). Denominada de Capital, a ação cumpre 20 mandados de busca e apreensão em Vitória, SerraGuarapariMarataízes e na cidade do Rio de Janeiro. Em Vitória, mandados são cumpridos no Bairro da Penha. 
Os trabalhos são realizados por agentes da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas (Draco) da Polícia Civil, e conta com o apoio da Força Nacional. De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), o foco da operação é o combate a organização criminosa envolvida no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no Espírito Santo.

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Além do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, uma pessoa foi presa, até o momento. O homem preso possuía mandado de prisão em aberto e foi capturado pelos policiais. Também foram apreendidos uma balança de precisão, munições e embalados semelhantes a drogas.
O secretário de Estado da Segurança Pública, Alexandre Ramalho, participa da operação. Ele explicou qual o objetivo dos trabalhos realizados pelos policiais nesta terça (22).
Nesses mandados estamos buscando tudo o que compactue com a participação financeira do tráfico. Ou seja, o que o tráfico está comprando, o que o tráfico está expandindo financeiramente em imóveis, bens, veículos, lanchas. Nós estamos desde muito tempo realizando operações contra armas e drogas. Agora queremos apertar a parte financeira do tráfico, disse.

RELAÇÃO COM O RIO DE JANEIRO

Ramalho também explicou a relação com o Rio de Janeiro, já que mandados também estão sendo cumpridos na capital carioca. Todo aporte de droga acaba vindo, muitas vezes, do Rio de Janeiro. Todo aporte de logística, armamento que circula nessas organizações criminosas tem um vínculo muito forte com outras organizações do Rio de Janeiro, destacou.
A operação continua sendo realizada durante toda a manhã desta terça (22) e os resultados serão apresentados pela polícia na parte da tarde.
Material apreendido pela polícia na Operação Capital
Material apreendido pela polícia na Operação Capital Crédito: Divulgação / Sesp

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