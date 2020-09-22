Vídeo mostra mulher furtando perfumes dentro de loja em Vitória

Vídeo mostra momento em que casal rouba perfumes de loja, dentro de shopping de Vitória Crédito: Reprodução / Vídeo

Um homem e duas mulheres entram em uma loja de perfumes. Enquanto uma das mulheres conversa com a vendedora, o casal rouba da prateleira pelo menos sete frascos de perfume. A funcionária da loja só percebeu o furto depois que o trio foi embora, mas as câmeras de segurança do estabelecimento gravaram tudo. O caso aconteceu dentro de um shopping no bairro Jardim Camburi , em Vitória

As imagens mostram quando uma senhora pega o perfume e joga dentro da bolsa. Ela olha, aproveita que a vendedora está distraída e coloca mais perfume na bolsa. Quando a bolsa está cheia, a mulher ainda esconde perfumes no meio das pernas. Um homem fica próximo a ela durante toda a ação. O casal levou pelo menos sete perfumes, que estão entre os mais caros da loja.

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Segundo Ana Paula Barros, uma das proprietárias da loja, a outra mulher que aparece no vídeo e distrai a vendedora também estava com o casal.

"O homem, alto, faz uma barreira enquanto a mulher age. Essa terceira pessoa distrai a vendedora, que não consegue abordar o casal. Ninguém compra nada e, assim que eles saem, a vendedora percebe um buraco na vitrine dos perfumes mais caros", comentou a sócia-proprietária da loja em entrevista à TV Gazeta.

Embora o shopping onde o estabelecimento está instalado fique ao lado de um Destacamento da Polícia Militar (DPM) em Jardim Camburi, o mesmo casal não se intimidou e voltou na mesma loja uma semana depois. A dupla fugiu assim que a vendedora chamou a segurança do shopping.

"Criamos até um código com os seguranças. Eles estão passando mais vezes em frente às lojas. Passamos as imagens para o shopping. É muita revolta. Temos apenas um ano de negócio, passamos por um período difícil na pandemia e vem essa sensação de impunidade. A polícia não pode fazer muita coisa se não pegar em flagrante", lamenta Ana Paula.

CASO SEMELHANTE FOI REGISTRADO EM BENTO FERREIRA

A mulher tomava café, acompanhada do marido, quando uma dupla (um homem e uma mulher) entrou no estabelecimento e comprou uma garrafa de água mineral. Enquanto pagavam pelo produto, outro homem  que estava de paletó  entrou na cafeteria e se sentou próximo ao casal, que tomava o café.

O homem que segurava a água jogou a garrafa no chão perto do casal, aparentemente de propósito e para desviar a atenção das vítimas. Assustados, homem e mulher se levantaram para ajudar a dupla. O outro suspeito, de paletó, se aproveitou da distração do casal e pegou a bolsa da mulher que estava pendurada na cadeira.

Em situações como essa, quem tiver qualquer informação sobre o crime pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido.