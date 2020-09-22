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Dentro do shopping

Vídeo mostra mulher furtando perfumes dentro de loja em Vitória

O caso aconteceu dentro de um shopping no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Casal levou pelo menos sete perfumes, que estão entre os mais caros da loja

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 13:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2020 às 13:28
Vídeo mostra momento em que casal rouba perfumes de loja, dentro de shopping de Vitória
Vídeo mostra momento em que casal rouba perfumes de loja, dentro de shopping de Vitória Crédito: Reprodução / Vídeo
Um homem e duas mulheres entram em uma loja de perfumes. Enquanto uma das mulheres conversa com a vendedora, o casal rouba da prateleira pelo menos sete frascos de perfume. A funcionária da loja só percebeu o furto depois que o trio foi embora, mas as câmeras de segurança do estabelecimento gravaram tudo. O caso aconteceu dentro de um shopping no bairro Jardim Camburi, em Vitória.
As imagens mostram quando uma senhora pega o perfume e joga dentro da bolsa. Ela olha, aproveita que a vendedora está distraída e coloca mais perfume na bolsa. Quando a bolsa está cheia, a mulher ainda esconde perfumes no meio das pernas. Um  homem fica próximo a ela durante toda a ação. O casal levou pelo menos sete perfumes, que estão entre os mais caros da loja.
Segundo Ana Paula Barros, uma das proprietárias da loja, a outra mulher que aparece no vídeo e distrai a vendedora também estava com o casal.
"O homem, alto, faz uma barreira enquanto a mulher age. Essa terceira pessoa distrai a vendedora, que não consegue abordar o casal. Ninguém compra nada e, assim que eles saem, a vendedora percebe um buraco na vitrine dos perfumes mais caros", comentou a sócia-proprietária da loja em entrevista à TV Gazeta.
Embora o shopping onde o estabelecimento está instalado fique ao lado de um Destacamento da Polícia Militar (DPM) em Jardim Camburi, o mesmo casal não se intimidou e voltou na mesma loja uma semana depois. A dupla fugiu assim que a vendedora chamou a segurança do shopping. 
"Criamos até um código com os seguranças. Eles estão passando mais vezes em frente às lojas. Passamos as imagens para o shopping. É muita revolta. Temos apenas um ano de negócio, passamos por um período difícil na pandemia e vem essa sensação de impunidade. A polícia não pode fazer muita coisa se não pegar em flagrante", lamenta Ana Paula.

CASO SEMELHANTE FOI REGISTRADO EM BENTO FERREIRA

Os bandidos costumam agir sempre da mesma forma: em dupla ou em grupo. Um caso muito parecido aconteceu em uma cafeteria no bairro Bento Ferreira no último sábado (19), quando uma senhora teve a bolsa roubada
A mulher tomava café, acompanhada do marido, quando uma dupla (um homem e uma mulher) entrou no estabelecimento e comprou uma garrafa de água mineral. Enquanto pagavam pelo produto, outro homem  que estava de paletó  entrou na cafeteria e se sentou próximo ao casal, que tomava o café.
O homem que segurava a água jogou a garrafa no chão perto do casal, aparentemente de propósito e para desviar a atenção das vítimas. Assustados, homem e mulher se levantaram para ajudar a dupla. O outro suspeito, de paletó, se aproveitou da distração do casal e pegou a bolsa da mulher que estava pendurada na cadeira.
Em situações como essa, quem tiver qualquer informação sobre o crime pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido.
Com informações da TV Gazeta.

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