Pela primeira vez, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) oferecerá oportunidade de alunos fazerem prova da categoria A (motocicleta) no horário noturno, na Grande Vitória. A banca no horário alternativo, de 17h às 21h, começa a ser realizada a partir do dia 1º de outubro, no Centro Metropolitano de provas Práticas de Direção Veicular, localizado no Pavilhão de Carapina, na Serra.
A novidade tem como objetivo oferecer uma opção para os candidatos que têm dificuldade de realizar a prova durante a manhã ou a tarde. Também foi pensado para atender à demanda dos candidatos do programa CNH Social.
As provas devem ser marcadas pelos Centros de Formação de Condutores (CFC) junto ao Detran-ES. Os exames, que agora estão disponíveis no período noturno, já podem ser realizados pela manhã (7h às 11h) e à tarde (13h às 17h).
ATIVIDADES DURANTE A PANDEMIA
Detran-ES anuncia horário noturno para prova de moto na Grande Vitória
Segundo o diretor do Detran-ES, Givaldo Vieira, o órgão tem adotado medidas de prevenção contra o novo coronavírus, como a obrigatoriedade do uso de máscara e a higienização da área de prova.
Ao realizar um exame, seja ele de categoria A ou B, o candidato não deve levar acompanhante e não poderá ficar no local após a conclusão da prova.