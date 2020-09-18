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Pela 1ª vez

Detran-ES anuncia horário noturno para prova de moto na Grande Vitória

A banca na faixa de horário alternativa, de 17h às 21h, começa a partir do dia 1º de outubro, no Centro Metropolitano de provas, que fica no Pavilhão de Carapina, na Serra

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 19:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 19:43
Exames da categoria A poderão ser feitos após as 17h
Exames da categoria A poderão ser feitos após as 17h Crédito: Divulgação Detran
Pela primeira vez, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) oferecerá oportunidade de alunos fazerem prova da categoria A (motocicleta) no horário noturno, na Grande Vitória. A banca no horário alternativo, de 17h às 21h, começa a ser realizada a partir do dia 1º de outubro, no Centro Metropolitano de provas Práticas de Direção Veicular, localizado no Pavilhão de Carapina, na Serra.
A novidade tem como objetivo oferecer uma opção para os candidatos que têm dificuldade de realizar a prova durante a manhã ou a tarde. Também foi pensado para atender à demanda dos candidatos do programa CNH Social.
As provas devem ser marcadas pelos Centros de Formação de Condutores (CFC) junto ao Detran-ES. Os exames, que agora estão disponíveis no período noturno, já podem ser realizados pela manhã (7h às 11h) e à tarde (13h às 17h).

ATIVIDADES DURANTE A PANDEMIA

Detran-ES anuncia horário noturno para prova de moto na Grande Vitória
Segundo o diretor do Detran-ES, Givaldo Vieira, o órgão tem adotado medidas de prevenção contra o novo coronavírus, como a obrigatoriedade do uso de máscara e a higienização da área de prova.
Ao realizar um exame, seja ele de categoria A ou B, o candidato não deve levar acompanhante e não poderá ficar no local após a conclusão da prova.

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