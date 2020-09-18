Exames da categoria A poderão ser feitos após as 17h Crédito: Divulgação Detran

A novidade tem como objetivo oferecer uma opção para os candidatos que têm dificuldade de realizar a prova durante a manhã ou a tarde. Também foi pensado para atender à demanda dos candidatos do programa CNH Social.

As provas devem ser marcadas pelos Centros de Formação de Condutores (CFC) junto ao Detran-ES. Os exames, que agora estão disponíveis no período noturno, já podem ser realizados pela manhã (7h às 11h) e à tarde (13h às 17h).

ATIVIDADES DURANTE A PANDEMIA

Your browser does not support the audio element. Detran-ES anuncia horário noturno para prova de moto na Grande Vitória

Segundo o diretor do Detran-ES, Givaldo Vieira, o órgão tem adotado medidas de prevenção contra o novo coronavírus , como a obrigatoriedade do uso de máscara e a higienização da área de prova.