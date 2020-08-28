Donos de veículos novos podem transitar sem placa, diz Detran-ES

Internautas de A Gazeta têm reclamado da demora para agendar o emplacamento de carros novos no Estado. Mas veículos novos não registrados ou não emplacados podem transitar normalmente em todo o território nacional. Basta o motorista apresentar a nota fiscal, caso seja abordado. A informação, segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), consta em um ato normativo publicado em junho deste ano em função da pandemia do novo coronavírus.
A Resolução nº 782, expedida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), em 18 de Junho 2020, interrompeu por tempo indeterminado, em virtude da pandemia, para fins de fiscalização, os prazos para o proprietário de veículos usados adotar as providências necessárias para a transferência de propriedade dos veículos adquiridos desde 19 de fevereiro de 2020. O mesmo acontece com os prazos relativos a registro e licenciamento de veículos novos, desde que ainda não estivessem expirados em 20 de março de 2020.
O Detran informou ainda, por meio de nota, que foi o primeiro do país a retomar integralmente os serviços durante a pandemia e que os atendimentos presenciais estão sendo realizados com agendamento prévio, por meio do site www.agendamento.es.gov.br, em que o usuário pode escolher a unidade do órgão em que deseja ser atendido, podendo, portanto, verificar datas mais próximas em outras unidades em municípios mais próximos. "Salienta, ainda, que o atendimento presencial respeita às medidas de prevenção ao novo coronavírus, evitando a aglomeração nos locais. O órgão reforça que, se desejar, o cidadão pode também contratar o serviço de um despachante credenciado. A lista está disponível no site www.detran.es.gov.br".