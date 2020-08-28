Donos de veículos novos podem transitar sem placa, diz Detran-ES

A Resolução nº 782, expedida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), em 18 de Junho 2020, interrompeu por tempo indeterminado, em virtude da pandemia, para fins de fiscalização, os prazos para o proprietário de veículos usados adotar as providências necessárias para a transferência de propriedade dos veículos adquiridos desde 19 de fevereiro de 2020. O mesmo acontece com os prazos relativos a registro e licenciamento de veículos novos, desde que ainda não estivessem expirados em 20 de março de 2020.