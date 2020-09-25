Imagens de câmeras de videomonitoramento flagraram um motorista fazendo uma manobra perigosa, conhecida como cavalo de pau Crédito: Reprodução

Your browser does not support the audio element. Mãe diz que filho que deu "cavalo de pau" em Vitória pegou carro sem autorização

Segundo a mãe, que não quis gravar entrevista, Tiago não tem carro e costumava pegar o veículo dela sempre que queria sair com os amigos. A mãe contou ainda que o filho sempre dirigiu de forma segura e tranquila perto dela. Ela acredita que essa foi a primeira vez que Tiago dirigiu de forma perigosa.

A mulher contou que Tiago trabalha com o pai instalando esquadrias de alumínio, mas no momento está sem serviço e vem recebendo o auxílio emergencial do governo. À mãe, o filho teria dito que sabe que errou e que já tem advogado, caso ele seja convocado pela polícia para prestar esclarecimentos.

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Na última segunda-feira (21), Tiago executou a manobra perigosa, conhecida como "cavalo de pau", pelo menos três vezes. A primeira manobra foi por volta das 14h; a segunda 40 minutos depois mostra uma cena ainda mais impressionante porque uma mulher quase é atingida; já a terceira ocorreu horas depois, à noite. Câmeras de videomonitoramento gravam tudo.

Nesta sexta-feira (25), a reportagem da TV Gazeta voltou ao Parque Moscoso. Ao contrário do que afirmou a mãe, moradores contaram que essa não é a primeira vez que Tiago faz manobras perigosas na região. A cena gravada na última segunda já teria se repetido outras vezes.