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Parque Moscoso

Mãe diz que filho que deu 'cavalo de pau' em Vitória pegou carro sem autorização

Tiago Fardin, de 36 anos, foi flagrado por câmeras de segurança fazendo a manobra perigosa por três vezes no mesmo dia no Parque Moscoso. Segundo a mãe, perto dela ele sempre dirigiu de forma segura e tranquila

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 12:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2020 às 12:53
Essas três manobras foram feitas na segunda-feira (21). O motorista já foi identificado, segundo agentes da Guarda Municipal de Vitória
Imagens de câmeras de videomonitoramento flagraram um motorista fazendo uma manobra perigosa, conhecida como cavalo de pau Crédito: Reprodução
Mãe diz que filho que deu "cavalo de pau" em Vitória pegou carro sem autorização
motorista que foi flagrado por câmeras de segurança fazendo uma manobra perigosa  conhecida como cavalo de pau  por três vezes no mesmo dia no Parque Moscoso, em Vitória, foi identificado. Ele se chama Tiago Fardin, tem 36 anos e dirigia o carro da mãe. A mulher, que pediu para não ser identificada, conversou com a reportagem da TV Gazeta nesta sexta-feira (25) e contou que o filho pegou o veículo sem a autorização dela. 
Segundo a mãe, que não quis gravar entrevista, Tiago não tem carro e costumava pegar o veículo dela sempre que queria sair com os amigos. A mãe contou ainda que o filho sempre dirigiu de forma segura e tranquila perto dela. Ela acredita que essa foi a primeira vez que Tiago dirigiu de forma perigosa.
A mulher contou que Tiago trabalha com o pai instalando esquadrias de alumínio, mas no momento está sem serviço e vem recebendo o auxílio emergencial do governo. À mãe, o filho teria dito que sabe que errou e que já tem advogado, caso ele seja convocado pela polícia para prestar esclarecimentos. 

VEJA VÍDEO

Na última segunda-feira (21), Tiago executou a manobra perigosa, conhecida como "cavalo de pau", pelo menos três vezes. A primeira manobra foi por volta das 14h; a segunda 40 minutos depois mostra uma cena ainda mais impressionante porque uma mulher quase é atingida; já a terceira ocorreu horas depois, à noite. Câmeras de videomonitoramento gravam tudo.
Nesta sexta-feira (25), a reportagem da TV Gazeta voltou ao Parque Moscoso. Ao contrário do que afirmou a mãe, moradores contaram que essa não é a primeira vez que Tiago faz manobras perigosas na região. A cena gravada na última segunda já teria se repetido outras vezes.
Com informações da TV Gazeta

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