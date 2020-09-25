Mãe diz que filho que deu "cavalo de pau" em Vitória pegou carro sem autorização
O motorista que foi flagrado por câmeras de segurança fazendo uma manobra perigosa conhecida como cavalo de pau por três vezes no mesmo dia no Parque Moscoso, em Vitória, foi identificado. Ele se chama Tiago Fardin, tem 36 anos e dirigia o carro da mãe. A mulher, que pediu para não ser identificada, conversou com a reportagem da TV Gazeta nesta sexta-feira (25) e contou que o filho pegou o veículo sem a autorização dela.
Segundo a mãe, que não quis gravar entrevista, Tiago não tem carro e costumava pegar o veículo dela sempre que queria sair com os amigos. A mãe contou ainda que o filho sempre dirigiu de forma segura e tranquila perto dela. Ela acredita que essa foi a primeira vez que Tiago dirigiu de forma perigosa.
A mulher contou que Tiago trabalha com o pai instalando esquadrias de alumínio, mas no momento está sem serviço e vem recebendo o auxílio emergencial do governo. À mãe, o filho teria dito que sabe que errou e que já tem advogado, caso ele seja convocado pela polícia para prestar esclarecimentos.
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Na última segunda-feira (21), Tiago executou a manobra perigosa, conhecida como "cavalo de pau", pelo menos três vezes. A primeira manobra foi por volta das 14h; a segunda 40 minutos depois mostra uma cena ainda mais impressionante porque uma mulher quase é atingida; já a terceira ocorreu horas depois, à noite. Câmeras de videomonitoramento gravam tudo.
Nesta sexta-feira (25), a reportagem da TV Gazeta voltou ao Parque Moscoso. Ao contrário do que afirmou a mãe, moradores contaram que essa não é a primeira vez que Tiago faz manobras perigosas na região. A cena gravada na última segunda já teria se repetido outras vezes.
Com informações da TV Gazeta