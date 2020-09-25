Câmeras de videomonitoramento flagram a caminhonete roubada já em posse dos criminosos na Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Bandidos roubam veículo e exigem dinheiro de aposentado na Serra

Um aposentado teve a caminhonete roubada no bairro São Diogo II, na Serra , na manhã desta quinta-feira (24). O crime aconteceu na Rua Érico Veríssimo, por volta das 11h da manhã. Depois de ter o veículo levado, ele ainda passou a receber ligações e mensagens dos criminosos, exigindo uma quantia para devolver o carro sem que ele fosse desmanchado.

Segundo o aposentado, ele estava do lado de dentro da casa tirando lixos e o filho mais novo, de 19 anos, estava do lado de fora, já dentro do carro, o esperando para saírem. Foi neste momento que homens chegaram armados, colocaram um revólver na cabeça do jovem e levaram o veículo.

Depois do assalto, muitas ligações de um número desconhecido começaram. E nas redes sociais, uma pessoa também procurou o aposentado. Os bandidos pediram mais de R$ 6 mil reais para recuperar o carro.

Eles estão ligando até agora querendo que eu deposite dinheiro, senão vão desmanchar. Eu não sei como descobrem, mas ligaram para a minha mãe, uma senhora de 74 anos, que já está até passando mal. Para a minha irmã, exigiram meu telefone, que senão iriam lá balear. Falaram que sabiam o endereço dela, que sabiam o da minha casa e que iam vir aqui, disse.

CARRO NÃO TEM SEGURO

O aposentado comprou o carro há pouco tempo e o seguro não tinha sido feito. Restam cerca de 40 parcelas do financiamento. Não deu para fazer o seguro. Eu comprei, não deu tempo por causa da pandemia. Eu tinha trocado o carro e não transferi o seguro ainda. Fiquei sem o carro, sem o seguro e vou morrer para pagar as outras prestações, lamentou.

Além do prejuízo, o aposentado reclama da falta de segurança no bairro São Diogo II. Segundo ele, moradores convivem com assaltos e não veem viaturas da Polícia Militar fazendo rondas no local.

Que as autoridades me ajudem e que o responsável pelo 6º Batalhão (da PM) da Serra coloque mais viaturas aqui. Não ficar só em frente a comércio, como a gente está cansado de ver. As viaturas só vigiam comércio, não vigiam as casas, reclamou.

O aposentado registrou a ocorrência na Delegacia Regional da Serra.

Sobre as reclamações de insegurança no local, a Polícia Militar informou que "realiza policiamento ostensivo diariamente em toda a região, com patrulhamento preventivo 24h por dia, além de abordagens, ações preventivas e visitas tranquilizadoras a comércios e escolas do bairro". Veja a nota na íntegra.

"A Polícia Militar informa que realiza policiamento ostensivo diariamente em toda a região, com patrulhamento preventivo 24h por dia, além de abordagens, ações preventivas e visitas tranquilizadoras a comércios e escolas do bairro. Vale lembrar que as ações de reforço da PM são realizadas de forma estratégica, conforme aponta o mapa do crime, que indica os locais com maior incidência de ocorrências. Portanto, é importante que toda suspeita ou ocorrência de crime em andamento uma viatura seja acionada via Ciodes (190), para que o comando da região tenha melhor conhecimento da necessidade do local. Ainda, o comando da 5ª Companhia do 6º Batalhão ressalta que está à disposição da comunidade para conversar e avaliar o que pode ser alterado nas ações realizadas no local", finaliza a nota.