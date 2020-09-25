Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Abertura do mercado

Casagrande sanciona lei que deve baratear preço do gás no ES

Legislação insere Estado dentro do novo marco regulatório do gás, que pode destravar cerca de  R$ 50 bilhões em investimentos em dez anos

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 09:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2020 às 09:51
Gás natural canalizado
Gás natural canalizado Crédito: Agência Petrobras
O governador do Estado, Renato Casagrande, sancionou nesta sexta-feira (25) a lei que estabelece as regras para o Mercado Livre de gás no Espírito Santo. A legislação, que foi apresentada à Assembleia Legislativa em agosto, permite que indústrias possam comprar gás de outros fornecedores, inclusive no exterior, para baratear o custo do combustível.
Além disso, o texto trata dos agentes livres de mercado, que são os grandes consumidores de gás, e que terão vantagens como poder importar o combustível, produzi-lo ou comprá-lo direto da empresa fornecedora, mesmo que seja diferente da concessionária.
A mudança, que surge poucos meses após o anúncio do contrato de concessão da ES Gás, coloca o Estado em posição vantajosa, a postos para agir no novo mercado do gás, assim que a proposta nacional, que foi aprovada na Câmara no último dia 1º e seguiu para o Senado, for sacramentada.
O novo mercado do gás é uma das apostas para destravar investimentos no país. No Estado, a expectativa do setor produtivo é de que o Espírito Santo receba cerca de US$ 10 bilhões em investimentos, aproximadamente R$ 50 bilhões e crie 30 mil empregos nos dez anos seguintes à aprovação do texto.
É esperado que a abertura à concorrência faça o preço da molécula de gás cair cerca de 40%. Uma redução no custo do combustível viabilizaria projetos privados estratégicos que dependem dele, como uma fábrica de HBI da Vale em Anchieta, novas plantas siderúrgicas e do setor de cerâmica, além de termelétricas e projetos em portos.
A abertura do mercado para a importação de gás vai gerar oportunidade para a instalação de terminais de regaseificação. Existem propostas para o Porto Central, em Presidente Kennedy, receber o empreendimento. Esse ponto, apesar de previsto, depende da aprovação da nova Lei do Gás no Congresso Nacional. 

LEIA MAIS SOBRE O CASO

ES vai reduzir ICMS para combustível de navio e criar lei do gás

Nova lei vai reduzir imposto de peças para o setor de petróleo no ES

ES deve criar 16,5 mil empregos com novas regras para petróleo e gás

Lei para abrir mercado e baratear preço do gás é aprovada na Assembleia

Guerra dos portos: óleo mais barato deve atrair mais navios para o ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Queijos capixabas foram premiados no 4º Mundial do Queijo do Brasil
Queijos do ES conquistam 12 medalhas no concurso Mundial do Queijo do Brasil
Tadeu Schmidt na casa do BBB 26
Tadeu quebra protocolo do BBB 26 e revela morte de Oscar Schmidt aos participantes
Rua onde mulher foi agredida no bairro Graúna, em Cariacica
Homem é preso após agredir mulher na frente da filha em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados