Polícia flagra grupo em carro de aplicativo após assalto a lanchonete em Vila Velha

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

Três pessoas foram detidas e um adolescente apreendido suspeitos de assaltar uma lanchonete no bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha . O crime aconteceu por volta das 22h30 deste domingo (25). Eles foram localizados em um carro de aplicativo após buscas da polícia pelo bairro.

Logo depois do crime, as pessoas que estavam na lanchonete ligaram para a polícia. As vítimas contaram que o local foi invadido por dois homens, sendo um adolescente que estava com um revólver. Eles levaram o dinheiro da lanchonete e os celulares de vários clientes. Na saída, havia um carro prata esperando por eles.

A polícia fez buscas pela região e encontrou o veículo em uma rua da Ponta da Fruta. No carro estavam uma mulher, um motorista de aplicativo, um homem e o adolescente que teriam participado do assalto. Eles foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha e reconhecidos pelas vítimas. O adolescente assumiu que estava com o revólver e participou do roubo.

Dentro do veículo a polícia encontrou R$ 200 e sete celulares. Com o motorista de aplicativo, a polícia encontrou quase R$ 400. Ele alegou que não sabia que se tratava de um roubo, mas as vítimas disseram que ele participou e que, inclusive, ficou na esquina com o carro ligado e esperando para que os bandidos terminassem o roubo e voltassem para o veículo.

Os detidos prestam depoimento na Delegacia Regional de Vila Velha na manhã desta segunda-feira (26).