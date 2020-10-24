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Covardia

Cliente de distribuidora na Serra é morto a tiro durante assalto

A vítima, um pedreiro de 53 anos, havia reagido ao assalto, mas se rendeu momentos depois; ao sair do local, um dos criminosos retornou e lhe deu um tiro no rosto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2020 às 11:03

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 11:03

Na fuga, bandido de boné preto atirou no pedreiro que já estava rendido
Na fuga, assaltante  atirou no pedreiro Josias (blusa branca), que já estava rendido Crédito: Reprodução
Um crime chocou os moradores de Jardim Bela Vista, na Serra, na noite desta sexta-feira (23). Um pedreiro, de 53 anos, foi morto durante um assalto a uma distribuidora de bebidas no bairro, por volta das 21h20, pouco após se render.
Além da vítima, identificada como Josias dos Passos Lírio, somente o proprietário da empresa e a esposa dele estavam no local quando os bandidos chegaram.
Conforme vídeos da câmera de segurança, divulgados nas redes sociais da distribuidora, um dos criminosos pega o celular da moça e começa a escolher bebidas. O outro manda o proprietário entregar todo o dinheiro.

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O cliente, Josias, fica parado por alguns instantes, mas, de repente, reage e começa a lutar com um dos assaltantes. Ele leva alguns chutes e o que parece ser uma coronhada na cabeça.
Pouco depois, Josias desiste de lutar e se rende. Na sequência, um dos bandidos foge, e o outro se prepara para segui-lo, mas, antes, atira na cabeça de Josias. O Samu foi acionado, mas parentes não quiseram esperar e o levaram, de carro, à UPA de Serra-Sede. De lá, ele foi encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência em Vitória, devido à gravidade dos ferimentos. Entretanto, Josias não resistiu.
Josias dos Passos Lírio, 53 anos, foi vítima de latrocínio em Jardim Bela Vista, na Serra
Josias dos Passos Lírio, 53 anos, foi vítima de latrocínio em Jardim Bela Vista, na Serra Crédito: Acervo pessoal
Uma funcionária da distribuidora,  que não estava no momento do assalto, contou que Josias era um cliente querido e morava ao lado da distribuidora, por isso costumava frequentar o local. Ele vivia sempre aqui. Foi um crime covarde. Tiraram a vida dele por pouca coisa, disse. 
Os bandidos levaram uma garrafa de whisky, dinheiro, um cheque, e algumas carteiras de cigarro. O prejuízo foi de cerca de R$ 1.500. Já é a segunda vez que assaltam. A primeira vez foi no ano passado, mas não foi nada tão violento. Infelizmente, assaltos no bairro são comuns. E a polícia não passa por aqui com tanta frequência, afirmou a funcionária.

REVOLTA

O dono da distribuidora - que preferiu não se identificar - informou que está revoltado com a situação. "É covardia fazer isso com uma pessoa indefesa, dar um tiro à queima-roupa na cara do cidadão. Um grau de violência sem tamanho. Ele ficava dizendo: 'não vão roubar meu amigo'. E entrou em luta corporal, até que viu que não aguentava. Ele havia se rendido e, mesmo assim, levou um tiro na cara.  É revoltante", desabafou. 

O QUE DIZ A POLÍCIA

A Polícia Militar informou, em nota, que foi acionada, na noite desta sexta-feira (23), para atender uma ocorrência de tentativa de latrocínio em uma distribuidora de bebidas no bairro Jardim Bela Vista, na Serra.
Em contato com o proprietário, foi informado que dois homens, um com um revólver, entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto. Um cliente reagiu, sendo baleado. Ele foi socorrido por populares até a UPA da Serra e depois foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Do estabelecimento, os indivíduos roubaram cerca de R$ 1.500, além de alguns objetos.
Já a Polícia Civil informou à TV Gazeta que o crime foi registrado como latrocínio, e o caso seguirá sob investigação. Até o momento, nenhum suspeito foi capturado.
* Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.

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