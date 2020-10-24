Cliente de distribuidora na Serra é morto a tiro durante assalto

Na fuga, assaltante atirou no pedreiro Josias (blusa branca), que já estava rendido Crédito: Reprodução

Um crime chocou os moradores de Jardim Bela Vista, na Serra , na noite desta sexta-feira (23). Um pedreiro, de 53 anos, foi morto durante um assalto a uma distribuidora de bebidas no bairro, por volta das 21h20, pouco após se render.

Além da vítima, identificada como Josias dos Passos Lírio, somente o proprietário da empresa e a esposa dele estavam no local quando os bandidos chegaram.

Conforme vídeos da câmera de segurança, divulgados nas redes sociais da distribuidora, um dos criminosos pega o celular da moça e começa a escolher bebidas. O outro manda o proprietário entregar todo o dinheiro.

O cliente, Josias, fica parado por alguns instantes, mas, de repente, reage e começa a lutar com um dos assaltantes. Ele leva alguns chutes e o que parece ser uma coronhada na cabeça.

Pouco depois, Josias desiste de lutar e se rende. Na sequência, um dos bandidos foge, e o outro se prepara para segui-lo, mas, antes, atira na cabeça de Josias. O Samu foi acionado, mas parentes não quiseram esperar e o levaram, de carro, à UPA de Serra-Sede. De lá, ele foi encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência em Vitória, devido à gravidade dos ferimentos. Entretanto, Josias não resistiu.

Josias dos Passos Lírio, 53 anos, foi vítima de latrocínio em Jardim Bela Vista, na Serra Crédito: Acervo pessoal

Uma funcionária da distribuidora, que não estava no momento do assalto, contou que Josias era um cliente querido e morava ao lado da distribuidora, por isso costumava frequentar o local. Ele vivia sempre aqui. Foi um crime covarde. Tiraram a vida dele por pouca coisa, disse.

Os bandidos levaram uma garrafa de whisky, dinheiro, um cheque, e algumas carteiras de cigarro. O prejuízo foi de cerca de R$ 1.500. Já é a segunda vez que assaltam. A primeira vez foi no ano passado, mas não foi nada tão violento. Infelizmente, assaltos no bairro são comuns. E a polícia não passa por aqui com tanta frequência, afirmou a funcionária.

REVOLTA

O dono da distribuidora - que preferiu não se identificar - informou que está revoltado com a situação. "É covardia fazer isso com uma pessoa indefesa, dar um tiro à queima-roupa na cara do cidadão. Um grau de violência sem tamanho. Ele ficava dizendo: 'não vão roubar meu amigo'. E entrou em luta corporal, até que viu que não aguentava. Ele havia se rendido e, mesmo assim, levou um tiro na cara. É revoltante", desabafou.

O QUE DIZ A POLÍCIA

Polícia Militar informou, em nota, que foi acionada, na noite desta sexta-feira (23), para atender uma ocorrência de tentativa de latrocínio em uma distribuidora de bebidas no bairro Jardim Bela Vista, na Serra.

Em contato com o proprietário, foi informado que dois homens, um com um revólver, entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto. Um cliente reagiu, sendo baleado. Ele foi socorrido por populares até a UPA da Serra e depois foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Do estabelecimento, os indivíduos roubaram cerca de R$ 1.500, além de alguns objetos.

Já a Polícia Civil informou à TV Gazeta que o crime foi registrado como latrocínio, e o caso seguirá sob investigação. Até o momento, nenhum suspeito foi capturado.