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Brutalidade

Câmera registra assassinato em distribuidora na Serra; veja vídeos

Pedreiro identificado como Josias dos Passos Lirio foi morto, mesmo depois de se render aos criminosos que roubaram estabelecimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2020 às 12:32

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 12:32

As câmeras de segurança de uma distribuidora de bebidas na Serra, alvo de assaltantes, registraram toda a ação dos bandidos, que terminou com o assassinato do pedreiro identificado como Josias dos Passos Lírio, de 53 anos. Ele levou um tiro no rosto, mesmo após ter se rendido aos criminosos. 
O crime, registrado por volta das 21h20 desta sexta-feira (23), chocou os moradores de Jardim Bela Vista. Além de Josias, somente o proprietário da empresa e a esposa dele estavam no local quando os bandidos chegaram.
Conforme vídeos da câmera de segurança, divulgados nas redes sociais da distribuidora, um dos criminosos pega o celular da moça e começa a escolher bebidas. O outro manda o proprietário entregar todo o dinheiro.
O cliente, Josias, fica parado por alguns instantes, mas, de repente, reage e começa a lutar com um dos assaltantes. Ele leva alguns chutes e o que parece ser uma coronhada na cabeça.
Pouco depois, Josias desiste de lutar e se rende. Na sequência, um dos bandidos foge, e o outro se prepara para segui-lo, mas, antes, atira na cabeça de Josias. Ele foi socorrido em seguida por familiares, e levado ao hospital. Entretanto, não resistiu.
Uma funcionária da distribuidora, que não estava no momento do assalto, contou que Josias era um cliente querido e morava ao lado da distribuidora, por isso costumava frequentar o local. Ele vivia sempre aqui. Foi um crime covarde. Tiraram a vida dele por pouca coisa.
Os bandidos levaram uma garrafa de whisky, dinheiro, um cheque, e algumas carteiras de cigarro. O prejuízo foi de cerca de R$ 1.500.
Já é a segunda vez que assaltam. A primeira vez foi no ano passado, mas não foi nada tão violento. Infelizmente, assaltos no bairro são comuns. E a polícia não passa por aqui com tanta frequência, afirmou a funcionária.
O dono da distribuidora - que preferiu não se identificar - informou que está revoltado com a situação. "É covardia fazer isso com uma pessoa indefesa, dar um tiro à queima-roupa na cara do cidadão. Um grau de violência sem tamanho. Ele ficava dizendo: 'não vão roubar meu amigo'. E entrou em luta corporal, até que viu que não aguentava. Ele havia se rendido e, mesmo assim, levou um tiro na cara. É revoltante", desabafou.

O QUE DIZ A POLÍCIA

Polícia Militar informou, em nota, que foi acionada, na noite desta sexta-feira (23), para atender uma ocorrência de tentativa de latrocínio em uma distribuidora de bebidas no bairro Jardim Bela Vista, na Serra.
Em contato com o proprietário, foi informado que dois homens, um com um revólver, entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto. Um cliente reagiu, sendo baleado. Ele foi socorrido por populares até a UPA da Serra e depois foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Do estabelecimento, os indivíduos roubaram cerca de R$ 1.500, além de alguns objetos.
Já a Polícia Civil informou à TV Gazeta que o crime foi registrado como latrocínio, e o caso seguirá sob investigação. Até o momento, nenhum suspeito foi capturado.
* Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.

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