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Violência

Três pessoas são baleadas dentro de bar em Pinheiros, no Norte do ES

Momentos após o crime, tiroteios foram registrados em outros bairros na região central do município, que tem sido palco de vários episódios de violência nas últimas semanas. Os feridos foram socorridos e não correm risco de morte

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 18:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2020 às 18:13
Delegacia de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo
Delegacia de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Três pessoas foram baleadas dentro de um bar no bairro Domiciano, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, no início da tarde desta sexta-feira (23). De acordo com o relato de testemunhas, dois indivíduos em uma motocicleta preta passaram em frente ao estabelecimento e efetuaram os disparos. As vítimas foram atingidas na região do tórax, perna e braço, porém, nenhuma corre risco de morte.
Depois que as vítimas foram baleadas, tiros foram registrados em outros bairros da região central da cidade. De acordo com a polícia, grupos rivais estão disputando controle do tráfico de drogas no local e promovendo tiroteios.

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As polícias Civil Militar realizaram buscas para capturar os acusados de atirar nas três pessoas no bar, mas ninguém foi preso até o final da tarde desta sexta-feira.
O município de Pinheiros tem sido palco de vários casos de violência nas últimas semanas. No início de outubro, foi registrado um intenso tiroteio na cidade. Os disparos foram ouvidos durante a madrugada do último dia 6.
Na ocasião, a Polícia Civil informou que a ação estava relacionada à disputa por domínio de pontos de tráfico de drogas, após a prisão de lideranças ligadas a um grupo criminoso. No início desta semana, policiais militares e civis realizaram operações em Pinheiros e apreenderam armas de fogo, incluindo uma metralhadora de fabricação caseira.

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