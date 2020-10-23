Três pessoas são baleadas dentro de bar em Pinheiros, no Norte do ES

Três pessoas foram baleadas dentro de um bar no bairro Domiciano, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, no início da tarde desta sexta-feira (23). De acordo com o relato de testemunhas, dois indivíduos em uma motocicleta preta passaram em frente ao estabelecimento e efetuaram os disparos. As vítimas foram atingidas na região do tórax, perna e braço, porém, nenhuma corre risco de morte.
Depois que as vítimas foram baleadas, tiros foram registrados em outros bairros da região central da cidade. De acordo com a polícia, grupos rivais estão disputando controle do tráfico de drogas no local e promovendo tiroteios.
O município de Pinheiros tem sido palco de vários casos de violência nas últimas semanas. No início de outubro, foi registrado um intenso tiroteio na cidade. Os disparos foram ouvidos durante a madrugada do último dia 6.
Na ocasião, a Polícia Civil informou que a ação estava relacionada à disputa por domínio de pontos de tráfico de drogas, após a prisão de lideranças ligadas a um grupo criminoso. No início desta semana, policiais militares e civis realizaram operações em Pinheiros e apreenderam armas de fogo, incluindo uma metralhadora de fabricação caseira.