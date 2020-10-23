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Comércio ilegal de armas

Atirador esportivo suspeito de esquema ilegal é preso pela PF no ES

Na casa do detido, os agentes encontraram sete armas e 569 munições de vários calibres. De acordo com a polícia, ele é investigado por comércio ilegal de arma de fogo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2020 às 17:16

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 17:16

Armas de vários tipos e munições em cima de uma cama
As sete armas apreendidas pela polícia estavam guardadas em um armário na casa do suspeito Crédito: Divulgação/Polícia Federal
Um homem foi preso pela Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (23) em Cariacica, durante a operação "Bengala", que cumpriu mandados de busca e apreensão no município.  O homem possuía a certificação de atirador esportivo, mas, segundo a polícia, ele cometeu crime de posse de arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, já que não soube explicar onde estava um revólver calibre .38 registrado em seu nome junto ao Exército. Segundo a polícia, ele é investigado por comércio ilegal de arma de fogo.
Na residência, a PF apreendeu sete armas e 569 munições de vários calibres, estavam em um armário em condições precárias e de fácil acesso. O homem foi preso em flagrante e conduzido à Polícia Federal, mas pagou a fiança arbitrada no valor de R$ 10 mil e responderá em liberdade pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e comércio ilegal de arma de fogo.

INVESTIGAÇÃO

Segundo a Polícia Federal, as forças policiais integrantes da Força Tarefa de Cariacica do Plano de Enfrentamento a Crimes Violentos identificaram um indivíduo, em Cariacica, que comprou uma grande quantidade de munições através de sua condição de atirador desportivo e que, supostamente, daria destinação ilícita aos produtos.
Após troca de informações com o Exército Brasileiro, foi confirmada a condição de atirador e de possuidor de oito armas de fogo desse indivíduo. E foi informado que ele adquiriu, em 2019, mais de 40 mil munições e, em 2020, aproximadamente 10 mil munições.

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