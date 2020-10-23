Atirador esportivo suspeito de esquema ilegal é preso pela PF no ES

As sete armas apreendidas pela polícia estavam guardadas em um armário na casa do suspeito Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Um homem foi preso pela Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (23) em Cariacica , durante a operação "Bengala", que cumpriu mandados de busca e apreensão no município. O homem possuía a certificação de atirador esportivo, mas, segundo a polícia, ele cometeu crime de posse de arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, já que não soube explicar onde estava um revólver calibre .38 registrado em seu nome junto ao Exército. Segundo a polícia, ele é investigado por comércio ilegal de arma de fogo.

Na residência, a PF apreendeu sete armas e 569 munições de vários calibres, estavam em um armário em condições precárias e de fácil acesso. O homem foi preso em flagrante e conduzido à Polícia Federal, mas pagou a fiança arbitrada no valor de R$ 10 mil e responderá em liberdade pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e comércio ilegal de arma de fogo.

INVESTIGAÇÃO

Segundo a Polícia Federal, as forças policiais integrantes da Força Tarefa de Cariacica do Plano de Enfrentamento a Crimes Violentos identificaram um indivíduo, em Cariacica, que comprou uma grande quantidade de munições através de sua condição de atirador desportivo e que, supostamente, daria destinação ilícita aos produtos.