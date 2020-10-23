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Feminicídio

Suspeito de matar a ex-mulher, empresário de Guarapari é preso em MG

Nilton Francisco Rangel Pinto foi preso nesta sexta-feira (23); ele é apontado como o autor do assassinato de Mara Cristina Tavares, em setembro

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 15:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2020 às 15:56
Mara Cristina Tavares, de 55 anos, foi assassinada a tiros e o empresário Nilton Francisco Rangel Pinto é apontado como o autor do feminicídio
Mara Cristina Tavares, de 55 anos, foi assassinada a tiros e o empresário Nilton Francisco Rangel Pinto é apontado como o autor do feminicídio Crédito: Reprodução
O empresário Nilton Francisco Rangel Pinto foi preso nesta sexta-feira (23), na cidade de Itaúna, em Minas Gerais, onde estava escondido. Dono de empreendimentos gastronômicos em Guarapari, ele é apontado como o autor do assassinato da ex-mulher, Mara Cristina Tavares. A polícia trata o caso como feminicídio.
O crime aconteceu no dia 15 de setembro, em Campo dos Goytacazes, município do Norte do Rio de Janeiro, já na divisa com o Espírito Santo. Na porta de casa, a vítima foi atingida por vários tiros. A motivação teria sido uma briga por pensão alimentícia, cujo pagamento de R$ 17 mil aconteceu só algumas semanas antes.

Vídeo mostra como o crime aconteceu

De acordo com a Polícia Civil fluminense "foram cerca de 30 horas de trabalho, entre deslocamento e levantamento do local, análise de imagens de satélite e trabalhos de inteligência, até que a equipe da 134ª DP identificasse o endereço no qual o suspeito se encontrava".

HISTÓRICO AGRESSIVO E CAMPANHA NAS REDES SOCIAIS

Ainda na época do homicídio, os amigos e os filhos da vítíma divulgaram uma foto do empresário nas redes sociais e pediram ajuda para encontrá-lo. Vizinho da mãe, Nilton Pinto Monteiro Netto afirmou que soube que o assassino era o próprio pai, depois de ouvir a descrição física dada por uma testemunha.
"Acordei no primeiro tiro. Saí correndo para o portão e me avisaram que um homem careca e baixo, em uma hilux, havia matado a minha mãe. Já sabia que era o meu pai. Quero que ele pague por tudo que fez. Ele foi muito covarde"
Nilton Pinto Monteiro Netto - Filho da vítima e do empresário
Na entrevista concedida na ocasião, ele explicou que a mãe morou duante 25 anos em Guarapari, mas que precisou fugir para o Rio de Janeiro, em 2012, devido às ameaças de morte do ex-marido, que não aceitava a separação. "Uma vez mamãe falou que ele deu um soco na cara dela", contou o filho.

RELEMBRE O CASO

O crime aconteceu na manhã do último dia 15 de setembro, no bairro Parque Corrientes, na cidade de Campo dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Uma câmera de viodemonitoramento flagrou o assassino chegando em uma caminhonete vermelha e descendo para realizar os disparos com uma arma de fogo.
Nas imagens é possível ver que a vítima volta para dentro de casa, mas o homem vai atrás, fugindo de carro logo em seguida. Segundo familiares, Mara Cristina Tavares levou três tiros na cabeça, dois nas costas e um no braço. Aos 55 anos, ela cuidava da mãe que tinha Alzheimer e queria morar em Portugal, com a filha.

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