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Feminicídio

Suspeito de matar a ex-mulher a facadas em Jaguaré é preso

A vítima teria ido a uma fazenda encontrar o ex-companheiro para tratar da divisão de bens; segundo a PM, ali mesmo ela foi atacada com golpes de faca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2020 às 15:35

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 15:35

Delegacia de Polícia de Jaguaré
O feminicídio foi investigado pela delegada Gabriella Zaché, da delegacia de Jaguaré  Crédito: Divulgação
A polícia prendeu na manhã do último domingo (11) o suspeito de ser o responsável pela morte de uma mulher em uma fazenda na localidade de São João do Estivado, em Jaguaré, Norte do Espírito Santo. A vítima, morta a facadas no sábado (10), era ex-esposa do suspeito e havia ido ao encontro dele para cobrar a divisão dos bens da época de união.

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De acordo com a assessoria da Polícia Civil, o homem de 50 anos foi localizado em uma propriedade na zona rural de Sooretama, também no Norte do Estado. Segundo a delegada responsável pela investigação do crime,  Gabriella Zaché, uma denúncia anônima levou a polícia até o local indicado.
De acordo com o boletim unificado do caso, o suspeito confessou a autoria do crime. "Relato que o detido confessou o crime para os militares que efetuaram a prisão", diz trecho do BU. Após ser abordado, o homem não ofereceu resistência e foi conduzido pelos policiais à Delegacia Regional de Linhares. Na sequência, ele foi transferido para a Penitenciária Regional de Linhares.
Segundo a delegada titular do DP jaguarense, o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio.

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