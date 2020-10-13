Suspeito de matar a ex-mulher a facadas em Jaguaré é preso

De acordo com o boletim unificado do caso, o suspeito confessou a autoria do crime. "Relato que o detido confessou o crime para os militares que efetuaram a prisão", diz trecho do BU. Após ser abordado, o homem não ofereceu resistência e foi conduzido pelos policiais à Delegacia Regional de Linhares. Na sequência, ele foi transferido para a Penitenciária Regional de Linhares.