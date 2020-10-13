Suspeito de matar a ex-mulher a facadas em Jaguaré é preso

A polícia prendeu na manhã do último domingo (11) o suspeito de ser o responsável pela morte de uma mulher em uma fazenda na localidade de São João do Estivado, em Jaguaré, Norte do Espírito Santo. A vítima, morta a facadas no sábado (10), era ex-esposa do suspeito e havia ido ao encontro dele para cobrar a divisão dos bens da época de união.
De acordo com a assessoria da Polícia Civil, o homem de 50 anos foi localizado em uma propriedade na zona rural de Sooretama, também no Norte do Estado. Segundo a delegada responsável pela investigação do crime, Gabriella Zaché, uma denúncia anônima levou a polícia até o local indicado.
De acordo com o boletim unificado do caso, o suspeito confessou a autoria do crime. "Relato que o detido confessou o crime para os militares que efetuaram a prisão", diz trecho do BU. Após ser abordado, o homem não ofereceu resistência e foi conduzido pelos policiais à Delegacia Regional de Linhares. Na sequência, ele foi transferido para a Penitenciária Regional de Linhares.
Segundo a delegada titular do DP jaguarense, o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio.