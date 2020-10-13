Vídeo: cachorro é amarrado em carro, arrastado e morto em Jaguaré

Sequência mostra toda a ação filmada da morte de um cachorro em Jaguaré nesta segunda-feira (12) Crédito: Internauta

Uma cena chocante e revoltante. Câmeras de segurança registraram o momento em que um cachorro foi morto após ser amarrado e arrastado por um carro na cidade de Jaguaré , na noite desta segunda-feira (12), região Norte do Espírito Santo.

Your browser does not support the video tag.

As imagens  registradas por volta das 21 horas  mostram quando o veículo modelo Honda HR-V, de cor prata, de placas PPO 4635, estaciona em frente a uma residência. Na sequência, o motorista sai do automóvel para conferir se o animal arrastado estava morto. O condutor salta sobre o animal, vai em direção à porta do carona e pega um objeto para cortar a corda que estava amarrada no pescoço do cão.

Após cortar a corda que prendia o cachorro ao carro, o motorista retorna ao veículo, pula novamente por cima do animal e assume a direção, deixando para trás o cão morto no meio da rua.

Your browser does not support the audio element. Cachorro é amarrado em carro, arrastado e morto em Jaguaré

Nos pouco mais de 30 segundos entre parar, verificar se o cão estava sem vida, cortar a corda e sair com o carro, nenhuma pessoa passou pela Rua Terezinha de Prá Trevisan, no Centro de Jaguaré.

POLÍCIA

O caso foi registrado na manhã desta terça-feira (13), na Delegacia de Jaguaré. A reportagem de A Gazeta demandou as polícias Civil e Militar para saber sobre a investigação do caso.

Em nota, a assessoria da Polícia Militar informou que o suspeito foi preso na manhã desta terça-feira (13) e encaminhado para a Regional de São Mateus, município vizinho de Jaguaré.

Na resposta, a PM confirmou que o fato aconteceu na noite dessa segunda-feira (12), e a Polícia Militar não foi acionada. No entanto, na manhã desta terça-feira (13), policiais foram informados que uma Ong de proteção aos animais havia registrado um boletim de ocorrência na Delegacia de Jaguaré e que a Polícia Civil estava procurando o autor do crime. Na delegacia, os militares receberam a informação de que o agressor tinha sido localizado por um homem e levado para a sede da 5ª Companhia do 13º Batalhão. A equipe foi até a sede da unidade e está encaminhando o detido para a Delegacia Regional de São Mateus.