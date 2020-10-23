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Teve perseguição

Dois homens são presos na BR 262 levando drogas de Viana para Venda Nova

Suspeitos desobedeceram a uma ordem de parada no posto da Polícia Rodoviária Federal. Após perseguição, a dupla foi presa e confessou que havia comprado a droga em Viana para vender em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 13:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2020 às 13:50
A droga havia sido comprada em Viana para ser comercializada na região serrana
Dois homens foram presos com drogas na BR 262 em Venda Nova do Imigrante Crédito: PRF
Dois homens foram presos por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (23) na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Eles confessaram em depoimento que a droga havia sido comprada em Viana para ser comercializada no município serrano.
Segundo informações da PRF, um Volkswagen Gol passou em alta velocidade pelo local de fiscalização, na altura do km 105, e desobedeceu à ordem de parada. Foi quando a Polícia Rodoviária Federal iniciou a perseguição ao veículo que, em alta velocidade, seguiu pela contramão e pelo acostamento da via.
Quando o carro suspeito acessou a pista lateral, entrou em uma estrada vicinal que não tinha saída e impossibilitado de continuar fugindo. Foi quando o motorista e o passageiro saíram do veículo. Nas buscas feitas pelos policiais, foi encontrada uma meia com 22 papelotes de cocaína.
A PRF também identificou que o condutor não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o veículo estava com o licenciamento vencido.

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