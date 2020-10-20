Após tiroteios, operação policial apreende submetralhadora em Pinheiros

Submetralhadora foi apreendida na cidade de Pinheiros Crédito: Polícia Civil/Divulgação

Duas semanas depois de bandidos trocarem tiros nas ruas da cidade , uma operação policial apreendeu uma submetralhadora no município de Pinheiros , no Norte do Estado. Além da submetralhadora, também foram apreendidos dois carregadores estendidos, munições calibre .380, um revólver calibre 38, touca ninja, relógios frutos de roubo à mão armada e dois celulares.

Durante a ação realizada nesta terça-feira (20), dois suspeitos de cometerem diversos roubos e furtos nas regiões de Pinheiros, Montanha e Pedro Canário foram detidos. A ação foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Pinheiros e pela Polícia Militar

A submetralhadora apreendida com os suspeitos era utilizada em tiroteios registrados em Pinheiros e tem um enorme poder de fogo, com seletor de rajada. Os levantamentos realizados logo após o tiroteio indicaram que o imóvel, de um dos detidos, era utilizado por criminosos como paiol para esconder armas e drogas, afirmou o delegado titular de Pinheiros, Leonardo Ávila.

Segundo o delegado, as ocorrências de confronto entre grupos rivais estão motivadas pela disputa do tráfico de drogas no município. Um dos detidos nesta operação conjunta é responsável por diversos roubos na região e foi reconhecido através de imagens das câmeras de segurança em uma dessas ocorrências de confronto como um dos atiradores, disse Ávila.