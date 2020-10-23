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Em Jardim Marilândia

Homem tenta roubar loja e é agredido por populares em Vila Velha

A Polícia Militar afirmou que o homem tentou assaltar uma loja de peças automotivas utilizando uma arma falsa e acabou sendo contido e agredido por pessoas que viram a ação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2020 às 16:57

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 16:57

Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 20 anos foi agredido por populares após tentar assaltar uma loja de peças automotivas no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, na tarde desta sexta-feira (23). De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estava com um simulacro de arma de fogo.
A Polícia Militar afirmou que foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo a um estabelecimento comercial no bairro e, assim que as equipes chegaram ao local, se depararam com o suspeito, que foi contido e agredido por populares.
O suspeito foi encaminhado primeiramente para o Pronto Atendimento da Glória para atendimento médico e,  em seguida, foi levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha.
Atualização: Na noite desta sexta-feira, a Polícia Civil comunicou que o suspeito foi autuado em flagrante por furto e roubo e, assim que receber alta médica, será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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