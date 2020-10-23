Homem tenta roubar loja e é agredido por populares em Vila Velha

Um homem de 20 anos foi agredido por populares após tentar assaltar uma loja de peças automotivas no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, na tarde desta sexta-feira (23). De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estava com um simulacro de arma de fogo.
A Polícia Militar afirmou que foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo a um estabelecimento comercial no bairro e, assim que as equipes chegaram ao local, se depararam com o suspeito, que foi contido e agredido por populares.
O suspeito foi encaminhado primeiramente para o Pronto Atendimento da Glória para atendimento médico e, em seguida, foi levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha.
Atualização: Na noite desta sexta-feira, a Polícia Civil comunicou que o suspeito foi autuado em flagrante por furto e roubo e, assim que receber alta médica, será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).