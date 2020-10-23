Homem tenta roubar loja e é agredido por populares em Vila Velha

Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem de 20 anos foi agredido por populares após tentar assaltar uma loja de peças automotivas no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha , na tarde desta sexta-feira (23). De acordo com a Polícia Militar , o suspeito estava com um simulacro de arma de fogo.

A Polícia Militar afirmou que foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo a um estabelecimento comercial no bairro e, assim que as equipes chegaram ao local, se depararam com o suspeito, que foi contido e agredido por populares.

O suspeito foi encaminhado primeiramente para o Pronto Atendimento da Glória para atendimento médico e, em seguida, foi levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha.