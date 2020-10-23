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Ação da PM

Adolescente é detido antes de tentar matar rivais em Vitória

De acordo com o suspeito, ele saiu do bairro Itararé com o intuito de atentar contra a vida de integrantes do tráfico de drogas rival, da região do Mangue Seco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2020 às 13:16

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 13:16

Carregador municiado apreendido durante a ação
Carregador municiado apreendido durante a ação Crédito: Divulgação/SESP
Um adolescente de 16 anos foi apreendido após atirar contra policiais na região de Mangue Seco, no bairro Joana D'Arc, em Vitória, na manhã dessa sexta-feira (23). De acordo com a Polícia Militar, PMs realizam patrulhamento no local, para combate ao tráfico de drogas, quando avistaram três indivíduos em atitude suspeita.
Na tentativa de abordagem, eles correram e realizam disparos de arma de fogo contra os militares, que revidaram. Os suspeitos entraram na área de mangue, mas um deles acabou alcançado e detido pelos PMs.
Com o menor de idade foi encontrado um carregador de pistola calibre .9mm da marca Glock, municiado. O helicóptero do Notaer foi acionado e realizou sobrevoo na região, mas os outros dois indivíduos conseguiram fugir. Momentos depois outro carregador foi localizado, também municiado com balas .9mm.
De acordo com o adolescente, ele saiu do bairro Itararé com o intuito de atentar contra a vida de integrantes do tráfico de drogas rival, da região do Mangue Seco, porém, a tentativa de ataque foi frustrada ao se depararem com os militares que patrulhavam a área.
Ele foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), assim como o material apreendido.

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