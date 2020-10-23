Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Campo Verde

Homem é baleado e morre em Cariacica

Vítima chegou a ser socorrida mas não resistiu. Esse e outros dois homicídios registrados em um intervalo de 24 horas no bairro estão sendo investigados pela Polícia Civil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2020 às 12:58

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 12:58

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem foi baleado e morto no bairro Campo Verde, em Cariacica, na tarde desta quinta-feira (22). Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu e morreu. Esta foi a terceira morte no bairro em um intervalo de 24 horas. A Polícia Civil investiga os casos.
De acordo com a Polícia Militar, os PMs foram ao bairro na tarde desta quinta (22) atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo. No local, os militares tiveram a informação de que um homem tinha sido baleado e socorrido por populares para o Pronto Atendimento de Alto Lage. Ele foi transferido para o Hospital São Lucas, em Vitória, e segundo a Polícia Civil, não resistiu aos ferimentos. De acordo com a PM, a vítima não possuía registro criminal.
Além deste crime, outras duas mortes foram registradas no bairro Campo Verde em um intervalo de 24 horas. A informação foi recebida pela reportagem de A Gazeta, que questionou a Polícia Civil. Por nota, a corporação informou que diligências estão em andamento na DHPP de Cariacica que dará andamento às investigações e, até o momento nenhum suspeito de cometer os crimes foi detido. Confira a nota na íntegra:
As investigações da Polícia Civil começaram logo após os fatos e a equipe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa recolheu provas para a apuração do caso. Diligências estão em andamento na DHPP de Cariacica que dará andamento às investigações e, até o momento nenhum suspeito de cometer os crimes foi detido. Outras informações não serão passadas, no momento, para preservar as investigações. A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

Veja Também

Motorista atinge paredão e capota com carro na BR 262, em Cariacica

Tapa na cara termina em morte em posto de combustíveis em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados