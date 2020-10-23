Homem é baleado e morre em Cariacica

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem foi baleado e morto no bairro Campo Verde, em Cariacica , na tarde desta quinta-feira (22). Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu e morreu. Esta foi a terceira morte no bairro em um intervalo de 24 horas. A Polícia Civil investiga os casos.

De acordo com a Polícia Militar, os PMs foram ao bairro na tarde desta quinta (22) atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo. No local, os militares tiveram a informação de que um homem tinha sido baleado e socorrido por populares para o Pronto Atendimento de Alto Lage. Ele foi transferido para o Hospital São Lucas, em Vitória, e segundo a Polícia Civil, não resistiu aos ferimentos. De acordo com a PM, a vítima não possuía registro criminal.

Além deste crime, outras duas mortes foram registradas no bairro Campo Verde em um intervalo de 24 horas. A informação foi recebida pela reportagem de A Gazeta, que questionou a Polícia Civil. Por nota, a corporação informou que diligências estão em andamento na DHPP de Cariacica que dará andamento às investigações e, até o momento nenhum suspeito de cometer os crimes foi detido. Confira a nota na íntegra: