Motorista atinge paredão e capota com carro na BR 262, em Cariacica

Um motorista de um Fiat Linea capotou com o veículo na BR 262, em Campo Grande, Cariacica, no início da manhã desta sexta-feira (23). O acidente aconteceu na pista lateral da rodovia, que dá acesso ao bairro.
Depois do acidente, o motorista deixou o carro e o veículo ficou abandonado na pista. Após o capotamento, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi ao local para sinalizar o local.
As causas do acidente ainda estão sendo apuradas, mas informações iniciais dão conta de que o motorista subiu na calçada, bateu em um paredão e depois capotou com o veículo.