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Campo Grande

Motorista atinge paredão e capota com carro na BR 262, em Cariacica

Depois do acidente, o motorista deixou o carro e o veículo ficou abandonado na pista. Após o capotamento, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi ao local para sinalizar o local.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2020 às 07:27

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 07:27

Acidente aconteceu na pista lateral da BR 262, em Cariacica
Acidente aconteceu na pista lateral da BR 262, em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um motorista de um Fiat Linea capotou com o veículo na BR 262, em Campo Grande, Cariacica, no início da manhã desta sexta-feira (23). O acidente aconteceu na pista lateral da rodovia, que dá acesso ao bairro.
Depois do acidente, o motorista deixou o carro e o veículo ficou abandonado na pista. Após o capotamento, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi ao local para sinalizar o local.
As causas do acidente ainda estão sendo apuradas, mas informações iniciais dão conta de que o motorista subiu na calçada, bateu em um paredão e depois capotou com o veículo.

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