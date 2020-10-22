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Caminhão invade calçada, bate em árvore e deixa 3 feridos em Vitória

De acordo com informações da Polícia Militar, as três pessoas que ficaram feridas estavam no caminhão e foram socorridas por uma ambulância de um hospital particular

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 15:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 15:32
Caminhão colide contra árvore em Jardim da Penha
Caminhão colide contra árvore em Jardim da Penha Crédito: Richard Pinheiro
Um caminhão invadiu a calçada e se chocou contra uma árvore no cruzamento da Avenida Fernando Ferrari com a rua Comissário Octávio Queiroz, próximo uma loja de colchões, no bairro Jardim da Penha, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (22), por volta das 9h15. O acidente aconteceu no sentido Serra e deixou três pessoas feridas.
De acordo com informações da Polícia Militar, as únicas vítimas eram ocupantes do caminhão e foram socorridas por uma ambulância de hospital particular.
Segundo a Prefeitura de Vitória, a Guarda Municipal sinalizou o trânsito no local, em frente à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e o caminhão foi retirado no início da tarde por um guincho particular. Uma faixa da via no trecho do acidente precisou ser interditada para a retirada do veículo.

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