Caminhão invade calçada, bate em árvore e deixa 3 feridos em Vitória

Um caminhão invadiu a calçada e se chocou contra uma árvore no cruzamento da Avenida Fernando Ferrari com a rua Comissário Octávio Queiroz, próximo uma loja de colchões, no bairro Jardim da Penha, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (22), por volta das 9h15. O acidente aconteceu no sentido Serra e deixou três pessoas feridas.
De acordo com informações da Polícia Militar, as únicas vítimas eram ocupantes do caminhão e foram socorridas por uma ambulância de hospital particular.
Segundo a Prefeitura de Vitória, a Guarda Municipal sinalizou o trânsito no local, em frente à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e o caminhão foi retirado no início da tarde por um guincho particular. Uma faixa da via no trecho do acidente precisou ser interditada para a retirada do veículo.