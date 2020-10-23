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Vitória

Motorista perde controle de veículo e atinge árvore na Enseada do Suá

Com a batida, o motorista, que dirigia um Chevrolet Vectra, ficou preso às ferragens e precisou da ajuda de bombeiros para ser retirado do veículo

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 07:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2020 às 07:09
Motorista perdeu o controle do veículo e atingiu uma poste no canteiro central
Motorista perdeu o controle do veículo e atingiu uma poste no canteiro central Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um motorista perdeu o controle do veículo e atingiu uma árvore no canteiro central da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, em frente à Praça do Papa, em Vitória, no início da manhã desta sexta-feira (23).
Com a batida, o motorista, um encarregado de obras, 38 anos, que dirigia um Chevrolet Vectra, ficou preso às ferragens e precisou da ajuda de bombeiros para ser retirado do veículo. Além do Corpo de Bombeiros, profissionais do Samu também prestaram socorro no local.

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O acidente aconteceu quando o motorista seguia no sentido Enseada - Centro. Por causa do atendimento à vítima, que estava consciente durante o socorro, o trânsito nesse sentido sofreu retenção. Por volta das 7h08 o trânsito foi liberado no local. O homem foi socorrido para um hospital particular de Vitória. 

Motorista perdeu o controle do veículo e atingiu uma árvore na Enseada

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