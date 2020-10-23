Motorista perde controle de veículo e atinge árvore na Enseada do Suá

Com a batida, o motorista, um encarregado de obras, 38 anos, que dirigia um Chevrolet Vectra, ficou preso às ferragens e precisou da ajuda de bombeiros para ser retirado do veículo. Além do Corpo de Bombeiros, profissionais do Samu também prestaram socorro no local.

O acidente aconteceu quando o motorista seguia no sentido Enseada - Centro. Por causa do atendimento à vítima, que estava consciente durante o socorro, o trânsito nesse sentido sofreu retenção. Por volta das 7h08 o trânsito foi liberado no local. O homem foi socorrido para um hospital particular de Vitória.