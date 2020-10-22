Carreta tomba e deixa dois feridos em rodovia de Nova Venécia

Uma carreta carregada com MDF tombou no município de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (22) na BR 381, em uma região próxima ao campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes). Os dois ocupantes do veículo tiveram ferimentos leves.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor da carreta que seguia no sentido São Mateus para Nova Venécia relatou que havia óleo na pista, fazendo com que o veículo deslizasse. Ele ainda teria tentado manter o controle, porém, devido ao peso da carga não foi possível e o veículo tombou na rodovia.
O motorista conseguiu sair imediatamente da carreta. A outra vítima, um idoso, só conseguiu sair com a ajuda do Corpo de Bombeiros. Os militares precisaram utilizar uma escada para esse procedimento.
O idoso apresentava um corte na cabeça e o condutor um corte no braço. As vítimas foram socorridas pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhadas para o Hospital São Marcos, em Nova Venécia. O nome e a idade dos feridos não foi informado.
Parte da carga se soltou do veículo e uma das faixas foi interditada. O trânsito flui em apenas uma pista, no sistema pare e siga.