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Susto na estrada

Ambulância dos Bombeiros se envolve em acidente na BR 101, em Linhares

Ambulância transportava dois pacientes quando colidiu com carro de passeio, no km 143 da BR 101. Quatro pessoas ficaram feridas, sem gravidade

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 16:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 16:35
Acidente de ambulância com carro de passeio na BR-101, em Linhares
Acidente de ambulância com carro de passeio na BR 101, em Linhares Crédito: Álvaro Queiroz
Um acidente entre uma ambulância dos Bombeiros e um carro de passeio deixou quatro pessoas feridas na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A colisão entre os dois veículos aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (21), no quilômetro 143 da rodovia.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente teria acontecido no momento em que o carro de passeio tentou atravessar a rodovia, em um cruzamento, e teve a lateral atingida pela ambulância.
A ambulância tinha acabado de atender uma ocorrência em uma empresa, em Linhares, e dois pacientes estavam sendo levados para um hospital no centro da cidade. Além desses dois pacientes que estavam na ambulância, também ficaram feridos uma militar do Corpo de Bombeiros e a motorista do carro de passeio, que estava sozinha no veículo. Todos ficaram com ferimentos leves.
O pai da motorista do carro que colidiu com a ambulância foi ao local do acidente. Ele não quis gravar entrevista, mas contou que a filha dele, de 26 anos, estava bem e consciente quando foi socorrida.
Além de agentes de Polícia Rodoviária Federal, funcionários da Eco 101 e peritos da Polícia Civil também estiveram no local do acidente. Duas faixas da pista central da BR 101 ficaram interditadas no trecho por alguns minutos, mas o trânsito fluiu sem congestionamentos pelas pistas laterais.

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