Ambulância dos Bombeiros se envolve em acidente na BR 101, em Linhares

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente teria acontecido no momento em que o carro de passeio tentou atravessar a rodovia, em um cruzamento, e teve a lateral atingida pela ambulância.
A ambulância tinha acabado de atender uma ocorrência em uma empresa, em Linhares, e dois pacientes estavam sendo levados para um hospital no centro da cidade. Além desses dois pacientes que estavam na ambulância, também ficaram feridos uma militar do Corpo de Bombeiros e a motorista do carro de passeio, que estava sozinha no veículo. Todos ficaram com ferimentos leves.
O pai da motorista do carro que colidiu com a ambulância foi ao local do acidente. Ele não quis gravar entrevista, mas contou que a filha dele, de 26 anos, estava bem e consciente quando foi socorrida.
Além de agentes de Polícia Rodoviária Federal, funcionários da Eco 101 e peritos da Polícia Civil também estiveram no local do acidente. Duas faixas da pista central da BR 101 ficaram interditadas no trecho por alguns minutos, mas o trânsito fluiu sem congestionamentos pelas pistas laterais.