Ambulância dos Bombeiros se envolve em acidente na BR 101, em Linhares

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A ambulância tinha acabado de atender uma ocorrência em uma empresa, em Linhares, e dois pacientes estavam sendo levados para um hospital no centro da cidade. Além desses dois pacientes que estavam na ambulância, também ficaram feridos uma militar do Corpo de Bombeiros e a motorista do carro de passeio, que estava sozinha no veículo. Todos ficaram com ferimentos leves.