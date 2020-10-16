Empresário colhe graviola gigante de 11 kg em Linhares

Graviola gigante em Linhares Crédito: Dalziso Armani

Um empresário do município Linhares, no Norte do Estado, teve uma grande surpresa nos últimos dias quando foi colher graviolas no quintal. Ele pegou uma fruta com o tamanho bem maior que o normal, pesando incríveis 11,1 quilos. A propriedade de Dalziso Armani fica na comunidade de Bagueira, a cerca de 25 quilômetros do Centro da cidade.

Graviola gigante colhida em Linhares

Ele contou que teve que tirar a fruta ainda verde para evitar que ela caísse. O pé de graviola tem dois anos e três meses, ele ainda é novo e dá poucas frutas. Essa graviola foi crescendo e vimos que tinha um tamanho muito diferente. Ela cresceu tanto que tivemos que tirar antes de madurar porque ficamos com medo de cair no chão, explicou Dalziso.

Depois de tanta admiração, agora a contagem regressiva é para provar o gosto da fruta. Estamos esperando madurar. Acho que até segunda-feira ela já está madura, aí vou fazer suco. Suco de graviola é bom demais, finalizou o empresário.