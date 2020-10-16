Empresário colhe graviola gigante de 11 kg em Linhares

Um empresário do município Linhares, no Norte do Estado, teve uma grande surpresa nos últimos dias quando foi colher graviolas no quintal. Ele pegou uma fruta com o tamanho bem maior que o normal, pesando incríveis 11,1 quilos. A propriedade de Dalziso Armani fica na comunidade de Bagueira, a cerca de 25 quilômetros do Centro da cidade.
Graviola gigante colhida em Linhares
Ele contou que teve que tirar a fruta ainda verde para evitar que ela caísse. O pé de graviola tem dois anos e três meses, ele ainda é novo e dá poucas frutas. Essa graviola foi crescendo e vimos que tinha um tamanho muito diferente. Ela cresceu tanto que tivemos que tirar antes de madurar porque ficamos com medo de cair no chão, explicou Dalziso.
Depois de tanta admiração, agora a contagem regressiva é para provar o gosto da fruta. Estamos esperando madurar. Acho que até segunda-feira ela já está madura, aí vou fazer suco. Suco de graviola é bom demais, finalizou o empresário.