Lagoa de Linhares fica totalmente coberta por peixes mortos

Na manhã desta segunda-feira (12), uma das 75 lagoas de Linhares, no Norte do Espírito Santo, surgiu com milhares de peixes mortos boiando. A cena da Lagoa do Meio, que corta sete bairros da cidade, acabou impressionando moradores que passavam pelo local, ficando totalmente coberta com os animais sem vida.
Peixes Mortos em Lagoa de Linhares
De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente de Linhares, uma das possíveis causas da morte dos peixes pode estar ligada à influência da mudança brusca de temperatura no movimento das águas da lagoa.
A pasta explica que essa mudança de tempo provoca a movimentação da água do fundo, pobre em oxigênio, para a superfície, sendo este um fenômeno natural chamado de inversão térmica, o que, ocasionalmente, pode gerar eventos como este.
A secretaria informou, ainda por meio de nota, que foi acionada para fazer a coleta da água para análise em laboratório e também investigar a causa das mortes dos peixes. Uma equipe da prefeitura esteve no local para recolher até amostras dos animais.