Lagoa de Linhares fica totalmente coberta por peixes mortos

A pasta explica que essa mudança de tempo provoca a movimentação da água do fundo, pobre em oxigênio, para a superfície, sendo este um fenômeno natural chamado de inversão térmica, o que, ocasionalmente, pode gerar eventos como este.

A secretaria informou, ainda por meio de nota, que foi acionada para fazer a coleta da água para análise em laboratório e também investigar a causa das mortes dos peixes. Uma equipe da prefeitura esteve no local para recolher até amostras dos animais.