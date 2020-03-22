Linhares: a cidade com o maior número de lagoas do ES

A Lagoa Boa Vista, localizada no balneário de Regência, é um convite para quem gosta de contemplar a natureza Crédito: Heber Thomaz

A Gazeta apresenta um paraíso rico em recursos hídricos ainda pouco conhecido pela maioria dos capixabas. Durante oito meses, a reportagem percorreu todas as lagoas localizadas em Levantamento inédito deapresenta um paraíso rico em recursos hídricos ainda pouco conhecido pela maioria dos capixabas. Durante oito meses, a reportagem percorreu todas as lagoas localizadas em Linhares , Região Norte do Espírito Santo , e encontrou das mais preservadas às já conhecidas pelos moradores.

Segundo a Prefeitura de Linhares , são 69 lagoas no total. No entanto, seguindo a carta do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ), a reportagem conseguiu localizar 75 lagoas dentro do município. Algumas delas só foram vistas com o auxílio de um drone, já que esses locais são de difícil acesso.

O levantamento reuniu os nomes de cada lagoa com base nas informações do IBGE e também nos relatos de moradores das regiões visitadas. Na lista oficial, há lagoas que ainda estavam sem nome e que agora passarão por um processo de análise para que sejam validadas e as informações atualizadas.

Para se ter uma ideia, a área total de lagos no Espírito Santo é de pouco mais de 196 km² de espelho d'água; somente em Linhares estão 165 km² - 84% do total. Se somarmos o volume de apenas quatro lagoas, teremos o suficiente para encher 250 mil piscinas olímpicas, são mais de 500 milhões de litros de água doce.

As lagoas mais bonitas de Linhares

CARTÃO POSTAL

O principal cartão postal da cidade é a majestosa Juparanã, a maior lagoa do Brasil em volume de água doce e a segunda maior em extensão geográfica. São 26 quilômetros de comprimento por até 5,5 quilômetros de largura, segundo o IBGE.

A origem do nome veio do idioma Tupi, que quer dizer “mar de água doce”. A lagoa é tão grande que ultrapassa os limites do município, fazendo divisa com as cidades de Rio Bananal e Sooretama.

Na Juparanã, além da imensidão de água doce, outro detalhe que atrai os olhares é a Ilha do Imperador. Livros escritos por historiadores revelam a passagem de Dom Pedro II pelas terras capixabas. Segundo registros, o espaço foi visitado pelo imperador em 1860 e, por esse motivo, ficou tradicionalmente conhecido. O acesso só é feito por barco e no local é possível apreciar a vegetação nativa, o que agrega ainda mais beleza a esse paraíso capixaba.

A Ilha do Imperador, localizada na lagoa Juparanã recebeu a visita do imperador Dom Pedro II em 1860 Crédito: Heber Thomaz

As lagoas de Linhares estão distribuídas entre a área urbana da cidade e os distritos de Rio Quartel, Bebedouro, Desengano, São Rafael, Farias, Pontal do Ipiranga, Povoação e Regência. A maioria delas fica no balneário de Povoação, litoral da cidade. Foram mapeadas pelo menos 23 lagoas nesta região. A lagoa Monsarás, que fica bem próxima à praia, revela um cenário paradisíaco. O local é de difícil acesso, mas pela praia é possível chegar bem próximo a ela. Quando vista do alto, a paisagem fica ainda mais bonita.

Durante o levantamento outra lagoa chama a atenção. Localizada no distrito de Farias, a lagoa Cajueiro fica dentro da Reserva Biológica de Sooretama, no meio da floresta, mas dentro do território linharense. O acesso ao local é restrito, são pelo menos 30 minutos de carro dentro da mata para chegar até ela. Quando é descoberta, a imagem impressiona. A lagoa é bastante preservada e cercada pela vegetação nativa. Ao longo dos anos formou-se uma ilha bem no meio dela, o que a deixa ainda mais linda.

Com acessos restritos, em alguns pontos só é permitida a entrada de turistas e de moradores mediante o pagamento de taxa de manutenção. Nesse sentido, a Lagoa Nova, em São Rafael e a praia de Três Pontas, na Juparanã, recebem a maioria dos visitantes.

LAGOAS QUE DESAPARECERAM

O município já possui dezenas de lagoas, mas conta a história que esse número era ainda maior. No Centro de Linhares, onde atualmente está localizada a sede do Executivo municipal também existia uma lagoa.

"Entre as décadas de 60 e 70, ainda tínhamos lagoas dentro de Linhares, como por exemplo no Centro da cidade mesmo, tínhamos uma lagoa que se chamava lagoa dos Patos. Hoje ela já não existe mais e o local está ocupado por grandes residências e edifícios" Antônio Ruy Júnior - Presidente do Instituto Biolago

Assim como a lagoa dos Patos, a reportagem não encontrou outras três lagoas que existiam no município e que constam na carta do IBGE, são elas: lagoa do Nativo e a lagoa do Papagaio, no distrito de São Rafael e a lagoa dos Tocos, em Povoação.

Lagoas de Linhares desconhecidas pela população

POLUIÇÃO

Muitas das lagoas mapeadas pela reportagem se encontram bastante preservadas, justamente por estarem em locais de pouco acesso e cercadas por vegetação. No entanto, essa não é a realidade de todas. As lagoas do Meio e do Aviso, na área urbana de Linhares, são as que apresentam maior nível de poluição.

A lagoa do Aviso, que passa por vários bairros da área urbana de Linhares é uma das que sofrem com a poluição Crédito: Heber Thomaz

Uma pesquisa realizada em 2016 pela Comissão Ambiental do bairro Interlagos revelou que 92% das residências que ficam no entorno da lagoa do Meio despejam esgoto nela. Nessas áreas, segundo a Prefeitura de Linhares, a poluição preocupa.

“Dentro de Linhares, na minha opinião, os principais desafios para conservação dessas lagoas são as ocupações irregulares e em primeiro lugar o lançamento de efluentes. Nós temos hoje esses dois grandes fatores que impactam diretamente nas nossas lagoas”, comenta o secretário de Meio Ambiente, Fabrício Borghi.

O projeto conhecido como Linha Verde, que abriga a lagoa do Meio, recentemente recebeu a retirada de macrófitas, com o objetivo de controlar a proliferação desse material orgânico que é depositado nas lagoas por meio de esgoto clandestino. “É um projeto simples que trata da remoção dessa vegetação que cobre a lâmina de água para facilitar a entrada de luz e também ajudar a melhorar a qualidade da água”, explica.

MEDIDAS DE PRESERVAÇÃO

O levantamento, desenvolvido em parceria com o Departamento de Recursos Naturais, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Linhares, vai ajudar a traçar estratégias para preservar esses recursos hídricos.

“Esse projeto é importante para tornar público as lagoas, dando visibilidade a elas. Através desse levantamento as pessoas vão ter conhecimento de quais são essas lagoas por foto. Também para a parte técnica-administrativa da Secretaria de Meio Ambiente que vai utilizar essas informações como estratégia de trabalho para montar as estratégias de preservação, entre outras ações, com o intuito de conservar esses recursos naturais”, ressalta a bióloga Paula Gama.

Todos os dados coletados ao longo do levantamento passarão por um processo de geoprocessamento e análise junto a outros órgãos que cuidam dos recursos hídricos no Espírito Santo para que sejam finalmente validados.

"Nós vamos pegar todas as informações e analisá-las para então publicar um dado oficial. A partir disso vamos georreferenciar todas as lagoas, dando nomes a cada uma delas, localização e utilizar essas informações tanto para disponibilizar para a população, como também utilizar como ferramenta de trabalho" Paula Gama - Bióloga

“Esse levantamento é importante para que a gente conheça o nosso território, conheça esses ambientes, saiba onde eles estão localizados para que a gente possa traçar estratégias. Dentro do ponto estratégico a gente pode pensar em pesquisas para esses ambientes e principalmente protegê-los. Nós temos um problema com ocupações irregulares, então conhecendo esses espaços, tentando antecipar essas ocupações, fazendo fiscalizações a gente pode evitar a degradação dessas lagoas”, complementa Fabrício Borghi.

Projeto Linha Verde localizado na lagoa do Meio, em Linhares Crédito: Heber Thomaz

USO DA ÁGUA

Como a maioria das lagoas localizadas em Linhares estão dentro de propriedades particulares, o uso desse recurso hídrico, em muitos casos, é direcionado para a piscicultura, pesca e irrigação.

De acordo com a Agência Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo (Agerh), de agosto de 2006 a fevereiro de 2020 o Estado recebeu 760 pedidos de Outorga de Uso da Água para captações realizadas nos lagos e lagoas de Linhares. Desses, 716 tinham a irrigação como finalidade.

Ainda segundo a Agerh, no mesmo período, 293 pessoas ou empresas localizadas na região tiveram os usos regularizados por meio de Portaria de Outorga ou Certificado de Regularidade. Desses usos, 257 eram para irrigação.

Os autorizados a utilizar as lagoas como fonte de irrigação não podem exceder as vazões e volumes autorizados e aqueles que possuem autorização para lançamento de efluentes e aquicultura não podem exceder as vazões e concentrações autorizadas.

Lagoas de Linhares próximas da área urbana

EXEMPLO DE PRESERVAÇÃO

Se por um lado existem lagoas poluídas, exemplos de conservação também ganham destaques e inspiram outras pessoas a conservar esses recursos naturais. Às margens da Juparanã, uma propriedade chama a atenção. No local uma reserva florestal foi cultivada para compensar os impactos ambientais ao longo dos anos.

"A nossa propriedade é bastante antiga, foi adquirida há bastante tempo e há 35 anos, quando a gente olhava nós conseguíamos ver os montes de erosão, não era uma propriedade verde. Foi aí que meu pai, Antenor Piana, decidiu começar o reflorestamento da área. Foram feitas algumas parcerias e toda a área recebeu milhares de mudas de vegetação nativa. Meu pai tinha um olhar de bastante admiração por esse espaço, ele foi bastante rigoroso com esse reflorestamento e desta forma conscientizou a todos nós. A gente espera que essa consciência tenha se espalhado para que mais pessoas possam seguir esse exemplo" Viviane Pianna - Empresária