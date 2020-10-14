Aulas presenciais na rede municipal de Linhares só em 2021

Sala vazia em escola municipal de Linhares: retorno às atividades presenciais apenas em 2021 Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

As aulas nas escolas da rede municipal de Linhares não serão mais retomadas em 2020. Após medida que estabelecia a suspensão das atividades presenciais ao longo do mês de outubro, a prefeitura reavaliou o cenário do município e decidiu, nesta terça-feira (13), que o retorno às unidades de ensino será feito apenas em 2021. Até o final do ano letivo, no dia 22 de dezembro, os alunos continuam com as atividades remotas, estudando com as apostilas enviadas para o ensino fundamental, e os jogos pedagógicos, na educação infantil.

A decisão foi tomada, segundo a assessoria da prefeitura, por falta de indicadores que garantam segurança aos funcionários e alunos, e, consequentemente, para a comunidade com o retorno das aulas. A suspensão das atividades presenciais em Linhares, assim como em todo o Espírito Santo , ocorreu em março devido à pandemia da Covid-19 . Agora, no entanto, o governo do Estado autorizou a volta, mas cabe a cada município decidir como proceder.

PREPARAÇÃO PARA A VOLTA

Com base nos protocolos estabelecidos pelas Secretarias de Estado da Saúde (Sesa) e da Educação (Sedu), que orientam sobre as medidas necessárias para o retorno seguro às escolas, a assessoria da prefeitura destaca que cada unidade de ensino de Linhares vai elaborar um plano estratégico de proteção e controle da Covid-19.

O documento será baseado na estrutura física da escola, que também formará um comitê composto por funcionários da instituição e familiares para que, juntos, possam contribuir na tomada de decisões e no monitoramento das ações contidas no plano.

Além disso, os funcionários das escolas receberão capacitação realizada pela Vigilância Sanitária sobre todos os procedimentos de segurança a serem seguidos.