Vitória decide sobre retorno presencial às escolas nesta quarta-feira

Mesmo sem a definição, o município já iniciou a instalação de cartazes e adesivos de comunicação visual para prevenção da Covid-19 nas escolas

Em nota, a secretaria informou que as famílias de alunos e os profissionais que atuam nas escolas foram ouvidos, em uma consulta que se encerrou à meia-noite da sexta-feira (9), e que os dados agora estão sendo compilados e analisados. "O resultado será divulgado na próxima quarta-feira (14)", diz o texto.