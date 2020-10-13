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Vitória decide sobre retorno presencial às escolas nesta quarta-feira

A Secretaria Municipal de Educação ouviu a comunidade escolar para poder definir se a rede municipal retoma as atividades ainda em 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2020 às 17:35

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 17:35

Prefeitura de Vitória começa a fixar avisos com orientações para prevenção da Covid-19 nas escolas
Mesmo sem a definição, o município já iniciou a instalação de cartazes e adesivos de comunicação visual para prevenção da Covid-19 nas escolas Crédito: Alan Costa / Divulgação PMV
Depois de ouvir a comunidade escolar, a Secretaria de Educação de Vitória pretende anunciar, nesta quarta-feira (14),  a decisão sobre a retomada das atividades na rede municipal, indicando se haverá aulas presenciais ainda em 2020 ou apenas no próximo ano letivo. Em todo o Estado, a suspensão das aulas ocorreu em março devido à pandemia da Covid-19 e, agora, mesmo com a autorização do governo estadual para o retorno, mais de 30 municípios já declararam, conforme levantamento feito por A Gazeta, que não voltam este ano. 
Em nota, a secretaria informou que as famílias de alunos e os profissionais que atuam nas escolas foram ouvidos, em uma consulta que se encerrou à meia-noite da sexta-feira (9), e que os dados agora estão sendo compilados e analisados. "O resultado será divulgado na próxima quarta-feira (14)", diz o texto. 

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Na região metropolitanaCariacicaSerraFundão e Guarapari fazem parte do grupo que não volta em 2020, mantendo exclusivamente as atividades remotas. Já Vila Velha permanece com as atividades presenciais suspensas, por decreto, até 31 de outubro e, ao longo desse período, vai definir como serão os meses seguintes a partir da avaliação junto à comunidade escolar. Viana ainda não tem definição sobre o retorno. 
Dos 78 municípios capixabas, apenas três não têm autorização para retomar as atividades presenciais porque estão no risco moderado de transmissão da Covid-19, no mapa vigente até 18 de outubro. Quando apresentavam indicadores melhores da doença, e tinham a possibilidade de retornar,  Montanha e Anchieta já haviam anunciado que não reabririam as escolas da rede este mês, enquanto Ibatiba já está decidido a não voltar em 2020. 

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