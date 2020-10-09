Semana de volta às aulas presenciais no ES terá 3 dias de escolas abertas

Na próxima terça (13), alunos do ensino médio voltarão a frequentar o Colégio Estadual em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

O retorno presencial ocorre na semana com dois feriados  o primeiro na segunda-feira, dia 12 de outubro, quando é celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, e também o Dia das Crianças. Já na quinta-feira, dia 15 de outubro, é celebrado o Dia do Professor.

"De acordo com o Calendário Escolar da Rede Pública Estadual, serão dias letivos, na próxima semana, os dias 13, 14 e 16 de outubro", diz o comunicado da pasta de Educação. Os estudantes em ensino remoto seguirão o mesmo calendário dos alunos que estarão presencialmente nos colégios estaduais.

Segundo a Sedu, 68 escolas estaduais de nível médio retornarão às atividades no próximo dia 13. Outras 216, divididas entre fundamental e médio também voltarão a receber alunos, porém apenas as aulas dos estudantes do ensino médio ocorrerão presencialmente.

No organograma estadual, o retorno foi planejado gradativamente. Segundo o governador, mesmo com o retorno presencial as escolas vão continuar oferecendo as Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs). Vão ainda respeitar um revezamento, com intervalo de quinze dias entre cada etapa.

Isto significa que primeiro voltam às aulas os alunos do Ensino Médio. Quinze dias depois será a vez dos estudantes do Fundamental II. Passados mais 15 dias, retornam às aulas os alunos do Fundamental I. Além disto, terá que ser adotado um regime híbrido de educação  com revezamento semanal entre as turmas  com parte dos estudantes em aulas presenciais e outras em sistema remoto, para evitar aglomeração.

REDE MUNICIPAL

Mesmo com autorização vigente para aulas presenciais desde o último dia 5 de outubro , nenhum município do Espírito Santo retornou com as atividades nas escolas. Cada prefeito, inclusive, é responsável por determinar se o município irá voltar a receber alunos na rede municipal. Trinta municípios já se posicionaram e informaram que concluirão o ano letivo remotamente, descartando a possibilidade de reabrir os colégios em 2020.

O governador Renato Casagrande autorizou a retomada das aulas presenciais desde o último dia 5 deste mês Crédito: Governo do Estado

Em outras cidades, como Vila Velha, as atividades presenciais estão suspensas, por decreto, até o final do mês. Neste período, o município consultará as famílias sobre a possibilidade de retorno. Na capital Vitória, a pesquisa também está sendo realizada e a expectativa é que, na próxima semana, haja uma definição sobre o retorno. Na Região Metropolitana, Serra, Cariacica, Fundão e Guarapari já decidiram não voltar.

Na Grande Vitória, em relações às aulas remotas na próxima semana, a Prefeitura da Serra informou que as atividades pedagógicas não presenciais estão sendo distribuídas de acordo com o cronograma de cada unidade de ensino. A devolutiva é feita pelo aluno dentro de prazo específico determinado pela escola.

As Prefeituras de Vitória Cariacica informaram que, por conta dos feriados nos dias 12 e 15 de outubro, não haverá aulas nestas datas na rede municipal de ensino. Nos demais dias, as aulas e atividades remotas seguem acontecendo normalmente.