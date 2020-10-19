Dupla presa com dinamites na BR 101 no ES já era investigada pela PF

A PRF apreendeu quatro bananas de dinamite e duas armas na BR 101 nesta manhã Crédito: Divulgação/PRF

O carro utilizado na fuga, um Chevrolet Ônix, foi adquirido por meios fraudulentos e com a utilização de documentos falsos, segundo a PRF. O homem que foi detido no banco do carona, de acordo com a polícia, possui várias passagens por crimes como roubo e estelionato. Já o motorista não possuía carteira de habilitação.

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A corporação informou também que, inicialmente, a ocorrência foi encaminhada para o Departamento de Polícia Judiciária em Cariacica. Mas, depois do levantamento das informações acerca dos crimes cometidos pelos suspeitos, a Polícia Federal foi acionada.

A Gazeta demandou a Polícia Federal para saber mais detalhes sobre as investigações e dos desdobramentos da ocorrência, mas até a publicação desta reportagem não houve resposta. Assim que houver retorno este texto será atualizado.

ENTENDA O CASO

A Polícia Rodoviária Federal realizou uma perseguição por cerca de 20 quilômetros a um veículo suspeito e apreendeu quatro bananas de dinamite, uma pistola e um revólver com dois homens dentro de um carro na BR 101, próximo ao pedágio de Guarapari, na manhã desta segunda-feira.