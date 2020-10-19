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Detidos em Guarapari

Dupla presa com dinamites na BR 101 no ES já era investigada pela PF

A informação foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que não detalhou o motivo das investigações. Um dos homens detidos possui passagens na polícia por roubo e estelionato
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 19:49

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 19:49

Estradas
A PRF apreendeu quatro bananas de dinamite e duas armas na BR 101 nesta manhã Crédito: Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária FederaL (PRF) informou que os dois homens detidos com bananas de dinamite em um carro após perseguição na BR 101 na manhã desta segunda-feira (19) são investigados pela Polícia Federal por atuação em outros Estados do país, sem detalhar o motivo das investigações ou os crimes cometidos pela dupla.
Ainda de acordo com a PRF, além das bananas de dinamite, armas e munições apreendidas com a dupla, os agentes encontraram no porta-luvas do veículo dois certificados de licenciamento e registro de veículo emitidos na mesma data, sendo que um deles sem restrições e o outro com identificação indicando que faz parte de um lote de documentos extraviados ou furtados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/ES).
O carro utilizado na fuga, um Chevrolet Ônix, foi adquirido por meios fraudulentos e com a utilização de documentos falsos, segundo a PRF. O homem que foi detido no banco do carona, de acordo com a polícia, possui várias passagens por crimes como roubo e estelionato. Já o motorista não possuía carteira de habilitação.
A corporação informou também que, inicialmente, a ocorrência foi encaminhada para o Departamento de Polícia Judiciária em Cariacica. Mas, depois do levantamento das informações acerca dos crimes cometidos pelos suspeitos, a Polícia Federal foi acionada.
A Gazeta demandou a Polícia Federal para saber mais detalhes sobre as investigações e dos desdobramentos da ocorrência, mas até a publicação desta reportagem não houve resposta. Assim que houver retorno este texto será atualizado.

ENTENDA O CASO

A Polícia Rodoviária Federal realizou uma perseguição por cerca de 20 quilômetros a um veículo suspeito e apreendeu quatro bananas de dinamite, uma pistola e um revólver com dois homens dentro de um carro na BR 101, próximo ao pedágio de Guarapari, na manhã desta segunda-feira.
A perseguição foi iniciada no km 19 da BR 262, quando o veículo foi localizado e os ocupantes receberam ordem de parada dos policiais. O veículo só foi alcançado cerca de 20 quilômetros depois, já nas proximidades da praça de pedágio de Guarapari, no km 320. O carro e os ocupantes só foram alcançados quando bateram na mureta de concreto que divide a pista.
As quatro bananas de dinamite encontradas no porta-malas do veículo seriam usadas para explodir carros-fortes em assaltos. As informações foram passadas em depoimento por um dos dois homens presos durante a ação da PRF. Além dos explosivos, também foram apreendidas duas armas e munições com os criminosos.

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Vídeo mostra perseguição em alta velocidade da PRF na BR 101 em Guarapari

Dinamites apreendidas na BR 101 seriam usadas para explodir carros-fortes

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