Homem invade posto de saúde, faz ameaças e quebra objetos em Linhares

Um homem, que não teve nome e idade divulgados, entrou em uma unidade de saúde no bairro Nossa Senhora da Conceição, em Linhares, Norte do Espírito Santo, e quebrou objetos como mesas, cadeiras e outros materiais nesta terça-feira (20). A prefeitura informou que ele também teria ameaçado agredir servidores e pacientes que estavam no local, mas ninguém foi ferido.
O causador do tumulto é um paciente rotineiramente atendido no local e recebe apoio da equipe da unidade, segundo a prefeitura. A Secretaria de Saúde de Linhares informou que servidores presentes no local tentaram dialogar com o homem, mas não tiveram sucesso. Ele recebeu atendimento em uma enfermeira da unidade após cair na rua e foi levado para um hospital da cidade.
A Prefeitura de Linhares informou ainda que, devido ao ocorrido, a Secretaria de Saúde do município decidiu fechar a unidade de saúde para atendimento à população durante o período da tarde nesta terça-feira. Os danos materiais ainda não foram calculados, segundo a administração municipal.