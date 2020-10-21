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Norte do ES

Homem invade posto de saúde, faz ameaças e quebra objetos em Linhares

Segundo a prefeitura, o homem  que é atendido rotineiramente no local  ameaçou agredir servidores e pacientes que estavam na unidade de saúde do bairro Nossa Senhora da Conceição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 22:50

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 22:50

Imagens de mesas, cadeiras e outros objetos quebrado pelo homem na Unidade de Saúde
Um homem quebrou objetos em uma Unidade de Saúde em Linhares nesta terça (20) Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares
Um homem, que não teve nome e idade divulgados, entrou em uma unidade de saúde no bairro Nossa Senhora da Conceição, em Linhares, Norte do Espírito Santo, e quebrou objetos como mesas, cadeiras e outros materiais nesta terça-feira (20). A prefeitura informou que ele também teria ameaçado agredir servidores e pacientes que estavam no local, mas ninguém foi ferido.
O causador do tumulto é um paciente rotineiramente atendido no local e recebe apoio da equipe da unidade, segundo a prefeitura. A Secretaria de Saúde de Linhares informou que servidores presentes no local tentaram dialogar com o homem, mas não tiveram sucesso. Ele recebeu atendimento em uma enfermeira da unidade após cair na rua e foi levado para um hospital da cidade.
A Prefeitura de Linhares informou ainda que, devido ao ocorrido, a Secretaria de Saúde do município decidiu fechar a unidade de saúde para atendimento à população durante o período da tarde nesta terça-feira. Os danos materiais ainda não foram calculados, segundo a administração municipal.

Um homem entrou na Unidade de Saúde em Linhares e quebrou objetos

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