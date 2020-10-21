Homem invade posto de saúde, faz ameaças e quebra objetos em Linhares

O causador do tumulto é um paciente rotineiramente atendido no local e recebe apoio da equipe da unidade, segundo a prefeitura. A Secretaria de Saúde de Linhares informou que servidores presentes no local tentaram dialogar com o homem, mas não tiveram sucesso. Ele recebeu atendimento em uma enfermeira da unidade após cair na rua e foi levado para um hospital da cidade.