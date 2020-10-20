Aulas nas escolas estaduais do ES seguirão modelo híbrido em 2021

Jovem assistindo videoaula no notebook / ensino a distancia Crédito: Annie Spratt/Unsplash e Julia Cameron/Pexels

Ao passo que ainda não há previsão para vacinação de crianças e adolescentes na primeira fase de imunização contra a Covid-19, o a Secretaria de Educação (Sedu) do Estado já se planeja para manter um modelo de ensino híbrido aos alunos da rede estadual durante o ano letivo de 2021.

"A gente já trabalha com essa possibilidade, fazendo um planejamento de modelo híbrido para 2021, com momentos presenciais, momentos não presenciais, e vamos fazendo os ajustes conforme necessário", explicou a subsecretária de Estado da Educação Básica e Profissional, Andréa Guzzo, em entrevista à CBN Vitória, na manhã desta terça-feira (20).

Esse planejamento prévio permite que as escolas já se estruturem, de antemão, para a eventualidade de haver alunos infectados pelo novo coronavírus . Desta forma, caso a escola precise suspender o ensino presencial, temporariamente, não haveria prejuízos ao processo de aprendizagem.

Segundo informações obtidas pela CBN Vitória, a Prefeitura de Vila Velha também pretende adotar o modelo híbrido nas escolas da rede municipal.

REPROVAÇÃO

Os alunos de Ensino Fundamental, Médio, Profissionalização e EJA (Educação de Jovens Adultos) da rede estadual que não tiverem uma participação mínima nas aulas, caracterizada, especialmente, pela entrega de atividades, serão considerados desistentes no ano de 2020 e terão que repetir o período letivo em 2021.

Já os alunos que participaram das aulas, e entregaram atividades terão a aprovação automática, segundo a subsecretária de Estado da Educação Básica e Profissional, Andréa Guzzo.