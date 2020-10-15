Mais da metade dos municípios do ES não retoma aulas na escola em 2020

A cada dia, mais municípios do Espírito Santo decidem não retomar as aulas nas escolas de suas redes. Conforme levantamento de A Gazeta, até o momento 47 cidades decidiram manter apenas o ensino remoto até o final do ano letivo. Assim, mais da metade dos 78 municípios capixabas só vão restabelecer as atividades presenciais em 2021.
A decisão dos municípios tem se baseado em consulta à comunidade escolar, ouvindo famílias de alunos e profissionais, e também discutindo com a área da Saúde, já que a suspensão das aulas presenciais no Estado foi motivada pela pandemia da Covid-19. Em Vitória, por exemplo, 80% dos responsáveis pelos estudantes informaram que não enviariam as crianças às escolas, caso fossem reabertas, considerando tanto os riscos da doença quanto o fato de que restariam efetivamente poucos dias letivos nas unidades de ensino.
Entre os municípios, há ainda os indecisos - ou por não terem manifestado um posicionamento, ou porque permanecerão com as escolas fechadas ao longo deste mês e, nesse período, vão avaliar como proceder no restante do ano letivo. Também há um grupo de cidades que não prestou nenhuma informação. O governo do Estado anunciou, em setembro, que o retorno estaria autorizado a partir de 13 de outubro na rede pública.
Na região metropolitana, que concentra grande parte da demanda e da oferta, apenas Viana não definiu sobre as aulas presenciais, nem deu um prazo para apresentar a sua decisão.