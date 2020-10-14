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Covid-19

ES registra 3.689 mortes e mais de 141 mil casos de coronavírus

Com os dados divulgados pela Sesa nesta quarta-feira (14), o Estado chegou a 141.548 infectados e 3.689 óbitos, desde o início da pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2020 às 17:20

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 17:20

Máscara e mapa do ES
O uso de máscara pelos capixabas ajuda a diminuir a transmissão do novo coronavírus no ES Crédito: Teddy Rawpixel/Rawpixel/Montagem Editoria visual
Desde o início da pandemia, o Espírito Santo já registrou 141.548 casos confirmados e 3.689 mortes pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta quarta-feira (14). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 847 novos casos e nove óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, do total acumulado desde o início da pandemia, Vila Velha permanece à frente com 20.214 registros da doença, seguida por Vitória (17.935), Serra (17.371) e Cariacica (12.820). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.565 moradores infectados.

CURADOS

O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 130.250 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado permaneceu em 2,6% e, até agora, 437.733 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

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