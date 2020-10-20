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A dois meses do verão

Moradores reclamam de paralisação das obras contra erosão em Manguinhos

Comerciantes e moradores relatam preocupação com o andamento das obras de engordamento da faixa de areia e de entulhos dos antigos quiosques na areia da praia do balneário, localizado na Serra

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 16:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 16:17
Orla de Manguinhos, na Serra, sofre com a erosão causada pelo mar
Orla de Manguinhos, na Serra, sofre com a erosão causada pelo mar Crédito: Maria Clara Leitão
A dois meses do início do verão, moradores de Manguinhos, na Serra, demonstram preocupação com a situação das praias do balneário. Segundo eles, o recente aparecimento das fundações dos antigos quiosques e as obras de engordamento para conter a erosão que parecem abandonadas, com tapumes que tomam a extensão da orla, são motivos frequentes de questionamentos e reclamações. 
Para a comerciante Jane Ferreguetti, a situação das praias se tornou um grande problema social. Com a aproximação do verão, ela afirma que o acúmulo de entulhos de obras paradas e outros problemas estruturais transformam um balneário  antes bucólico e aconchegante  em um local abandonado.
"Não temos apenas a preocupação com os tapumes que podem cair, com os pedaços de madeira expostos na areia da praia ou a obra de engordamento parada e com uma grande faixa de areia faltando, é que tem uma cegueira municipal, institucional, e as obras que não são concluídas. Isso faz com que o lugar seja quase esquecido", ressalta.
Moradores reclamam de paralisação das obras contra erosão em Manguinhos
Moradora do balneário, Carol de Andrade Mello afirma que frequenta a praia com seus filhos pequenos. Entretanto, a presença do que sobrou dos antigos quiosques na areia, com materiais expostos que trazem riscos às crianças, ela destaca que sua atenção é redobrada no local.
"Mesmo sabendo que mudanças surgem no momento que tem uma intervenção, fico bem preocupada quando levo às crianças na praia.  Elas encaram os entulhos como um desafio e querem mexer na estrutura. Tenho medo que possam acabar se machucando. Não podem deixar restos de paredes e entulhos desse tamanho no meio da praia", alerta. 
Orla de Manguinhos, na Serra, sofre com a erosão causada pelo mar
Orla de Manguinhos, na Serra, sofre com a erosão causada pelo mar Crédito: Maria Clara Leitão
A presidente  interina da Associação dos Moradores do Balneário de Manguinhos (Amman), Rúbia Duarte, ressaltou que um grupo de acompanhamento das ações no local foi criado. Entre os representantes estão biólogos, engenheiros e oceanógrafos, que realizam reuniões com os órgãos competentes após a suspensão das obras no litoral.
"As obras (contra a erosão) foram suspensas para um confrontamento de números necessários para a análise. Tivemos reuniões com a prefeitura. Entretanto, não tivemos respostas até hoje sobre em quais condições teremos a retomada das ações ou que medidas serão tomadas para evitar mais danos", explica. 
Procurada, a Prefeitura da Serra se manifestou sobre a situação atual das obras no balneário e os constantes problemas a serem enfrentados pelos moradores. Por nota, a administração municipal informa que as intervenções de engordamento na faixa de areia em Manguinhos foram efetivas para resguardar os imóveis próximos que estavam correndo riscos devido ao processo erosivo. A prefeitura alega que as obras já realizadas também formaram uma faixa de areia, que já está sendo utilizada pelos banhistas de forma segura. 

CICLONES E ONDAS GRANDES PARALISARAM OBRA, DIZ PREFEITURA

O município ressalta que devido às condições climáticas extremas e atípicas, como a ocorrência de dois ciclones, ondas de cinco metros e picos de marés muito acima do previsto em nosso litoral, as obras tiveram uma paralisação técnica em outubro. Os tapumes utilizados para proteger a obra de engordamento da faixa de areia serão mantidos como medida de segurança para moradores e banhistas, até que os trabalhos sejam retomados.
Por fim, a prefeitura esclarece que  as obras serão reiniciadas assim que houver condições climáticas e morfodinâmicas favoráveis para as intervenções no local. 

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