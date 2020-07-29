Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Serra

Obras de engordamento têm início em praias de Manguinhos e Jacaraípe

A obra tem previsão de ser concluída em 3 meses, até lá, dependendo das condições climáticas, os trechos ficarão interditados para os frequentadores

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 16:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2020 às 16:12
praias
Praias da Serra passam por obras de engordamento Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Foram iniciadas, no dia 20 de julho, as obras para conter a erosão das praias da Baleia, em Jacaraípe, e Manguinhos, no município da Serra. De acordo com apuração da repórter Mayara Mello, para a TV Gazeta, a prefeitura está ampliando a faixa de areia e recuperando a vegetação de restinga. A previsão é que as intervenções sejam concluídas em 3 meses, até lá, dependendo das condições climáticas, os trechos ficarão interditados para os frequentadores.
De acordo com Áurea Almeida, secretária de meio ambiente da Serra, o material utilizado para o engordamento em Manguinhos, cuja praia terá mais 15 metros de faixa de areia, é trazido da jazida terrestre que fica em Jacaraípe. "Aqui é espalhado, compactado. Esse material tem as mesmas características da areia já existente na praia, a mesma granulometria, o que contribui para que a gente mantenha o mesmo perfil que a praia já tinha, as mesmas características", informou.
Áurea Almeida, secretária de meio ambiente da Serra
Áurea Almeida, secretária de meio ambiente da Serra Crédito: Reprodução | TV Gazeta
O psicanalista e morador da região de Manguinhos, Welinton Magela, questiona o método utilizado pela prefeitura. "A gente percebe que há uma necessidade de realização de obras, isso não tem dúvida. Mas o que questionamos é o método. A areia não corta mar, o mar corta a areia, então o ideal seria um píer, aberto mar adentro, que a gente conhece em Conceição da Barra e em outros lugares", disse.
"A intervenção não contempla só a ampliação da faixa de areia, mas também o enriquecimento, o fortalecimento da restinga. Essas duas intervenções contribuem sim para o controle dos processos erosivos e não foi feito anteriormente porque a gente precisava ampliar a faixa de areia. Com essa ampliação, a restinga vai ser implantada, e tais intervenções serão sim adequadas para conter o processo erosivo", explica a secretária.
A reportagem da TV Gazeta observou que no trecho que está interditado para os banhistas em virtude das obras, não foi encontrada sinalização para informar sobre a proibição de frequentar a praia. A Prefeitura da Serra afirmou, no entanto, que o trecho de 500 metros está sinalizado e cercado com tapumes. As intervenções ocorrem, neste momento, em Manguinhos e na Curva da Baleia, que fica em Jacaraípe.

Veja Também

"Não se iludam, o perigo ainda não passou", alerta leitora

Tempo muda a partir desta quinta-feira e chuva pode voltar a cair no ES

Trecho da Avenida Vitória será totalmente interditado durante a madrugada

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O último ato de Lula: abrir mão da disputa
Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados