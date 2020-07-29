Obras de engordamento têm início em praias de Manguinhos e Jacaraípe

Praias da Serra passam por obras de engordamento Crédito: Reprodução | TV Gazeta

TV Gazeta, a prefeitura está ampliando a faixa de areia e recuperando a vegetação de restinga. A previsão é que as intervenções sejam concluídas em 3 meses, até lá, dependendo das condições climáticas, os trechos ficarão interditados para os frequentadores. Foram iniciadas, no dia 20 de julho, as obras para conter a erosão das praias da Baleia, em Jacaraípe, e Manguinhos, no município da Serra . De acordo com apuração da repórter Mayara Mello, para a, a prefeitura está ampliando a faixa de areia e recuperando a vegetação de restinga. A previsão é que as intervenções sejam concluídas em 3 meses, até lá, dependendo das condições climáticas, os trechos ficarão interditados para os frequentadores.

De acordo com Áurea Almeida, secretária de meio ambiente da Serra, o material utilizado para o engordamento em Manguinhos, cuja praia terá mais 15 metros de faixa de areia, é trazido da jazida terrestre que fica em Jacaraípe. "Aqui é espalhado, compactado. Esse material tem as mesmas características da areia já existente na praia, a mesma granulometria, o que contribui para que a gente mantenha o mesmo perfil que a praia já tinha, as mesmas características", informou.

Áurea Almeida, secretária de meio ambiente da Serra Crédito: Reprodução | TV Gazeta

O psicanalista e morador da região de Manguinhos, Welinton Magela, questiona o método utilizado pela prefeitura. "A gente percebe que há uma necessidade de realização de obras, isso não tem dúvida. Mas o que questionamos é o método. A areia não corta mar, o mar corta a areia, então o ideal seria um píer, aberto mar adentro, que a gente conhece em Conceição da Barra e em outros lugares", disse.

"A intervenção não contempla só a ampliação da faixa de areia, mas também o enriquecimento, o fortalecimento da restinga. Essas duas intervenções contribuem sim para o controle dos processos erosivos e não foi feito anteriormente porque a gente precisava ampliar a faixa de areia. Com essa ampliação, a restinga vai ser implantada, e tais intervenções serão sim adequadas para conter o processo erosivo", explica a secretária.