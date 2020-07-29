"Não se iludam, o perigo ainda não passou", alerta leitora

Movimento na Praia de Itapuã, em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini

"Estamos iniciando a fase de recuperação na Grande Vitória, que deverá ser confirmada e acompanhada na evolução das próximas quatro semanas, onde a redução de números de casos e início da fase da recuperação deverá ser observada", afirmou o secretário de Saúde, Nésio Fernandes.

Segundo levantamentos, a taxa de transmissão do novo coronavírus no Espírito Santo tem apresentado queda, principalmente na Grande Vitória. A taxa é baseada em um cálculo que mede a velocidade em que o vírus se dissemina na população.

TV Gazeta. O médico cardiologista Henrique Bonaldi alerta que ainda não é hora de comemorar . "Não é hora de bobear. Essa doença matou duas mil pessoas quando a curva subiu e agora vai matar outras duas mil para descer. Só tem um jeito de a gente não permitir isso: diluindo a doença de novo. Não é que dessa forma a gente vai acabar com a curva antes, mas se Deus quiser quando a vacina chegar, a gente faz a pausa nessa curva e não mata tanta gente", explicou, em entrevista para a

Os leitores de A Gazeta manifestaram-se nas redes sociais sobre a estabilidade na taxa de transmissão. Muitos demonstraram preocupação com a conduta de uma parcela da população capixaba, que não tem respeitado o distanciamento social e o uso de máscara. Confira alguns comentários:

Não se iludam, o perigo ainda não passou. Não vamos deixar esse vírus tomar conta. Cada um deve fazer sua parte. (Maria da Conceição Simões Gonçalves)

O Brasil é massa. Vão chegando as eleições, fica tudo estável. (Lycia PePi)

De estável não tem nada! As pessoas estão testando positivas, pessoas sendo hospitalizadas e morrendo. Quem precisar sair, use a máscara e siga as devidas recomendações, e quem não precisar, fique em casa. Nada de passeios, churrasco e aniversários. Não pode aglomerar. Que tanta necessidade o povo tem de sair, meu Deus. (Eucilene Silva de Souza)

O que mudou pra mim foi que aumentou o meu medo. Agora as pessoas estão se cuidando menos ainda do que antes. Eu entendo que a economia não pode parar, mas dessa forma vai ser difícil controlar a disseminação do vírus. Eu estou em casa desde o início da quarentena, prezo pela minha família, meus amigos e todos à minha volta, tomo todos os cuidados. É difícil! Mas, infelizmente, muitos querem viver como se nada estivesse acontecendo, só querem se divertir, isso é muito triste. (Camila Loss)

Estável? Ontem testei positivo por mais cuidado que tive. Infelizmente tem muitos que não estão nem aí, colocando vidas de quem se cuida em risco. Um descuido e pronto. Que Deus nos proteja. (Dirce Miranda)

Fico perplexa com a ignorância de alguns. Mesmo com muitos médicos destacando a importância da máscara e do distanciamento, no sábado entrei em uma padaria que estava lotada de gente, alguns sem e outros com. Aí veio um médico que acabou de sair do consultório, entrou no meio de todos sem máscara. Tamanha ignorância... ou é um daqueles que está pouco se lixando para o próximo. (Marli Ribeiro)

Como ainda não temos vacina, temos que continuar com as máscaras e o distanciamento. (Ana Claudia Magalhaes Souza)

Toda precaução ainda é pouca, nada de sair por aí sem segurança, o vírus é traiçoeiro. Se cuide, fique vivo e não esqueça de agradecer a Deus por sua vida e família. Que Deus nos proteja! (Dalcy Hespanhol)

Agora vem Dia dos Pais, as pessoas vão correr para as lojas e se aglomerar. Acho que não deveriam ter liberado tanto. (Rubia Rafaelly Almeida Dantas)

Parece que já tá tudo normal, porque os ônibus, só Deus, superlotados, gente pendurada nas portas. (Silvana Fagundes)

Infelizmente falta conscientização da maioria da população. (Tania Marcia Rodrigues De Barros)