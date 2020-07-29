Comércio na avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Governo vai acionar MP se Vitória sancionar lei que facilita abertura de comércio

Veja a nota na íntegra: Por nota, a PGE informou que todos os municípios devem respeitar as normas editadas pelo Estado. Disse ainda que as cidades podem adotar ações mais restritivas, mas não flexibilizar o que já foi determinado pelo governo estadual. Falando especificamente sobre o projeto aprovado na Câmara de Vitória , o órgão informou que, caso o mesmo seja sancionado, a postura do governo será a mesma adotada com outros municípios que tomaram medidas semelhantes: comunicar os fatos ao Ministério Público.

"Procuradoria-Geral do Estado informa que todos os municípios devem respeitar as normas editadas pelo Estado. Os municípios podem adotar ações mais restritivas, mas não flexibilizar as medidas determinadas pelo governo. Sobre o projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores de Vitória, caso seja sancionado pelo prefeito, a postura do governo será a mesma adotada em relação a outros municípios que agiram de forma semelhante, qual seja, a de comunicar os fatos ao Ministério Público Estadual para que o órgão tome as devidas providências

O PROJETO DE LEI

O projeto de autoria do vereador Mazinho dos Anjos (PSD) foi votado durante a sessão remota desta terça-feira (28). Com 12 votos a favor, a matéria uniu situação e oposição para a aprovação. Apenas os vereadores Roberto Martins (Rede) e Neuzinha de Oliveira (PSDB) saíram da sessão antes da votação, por isso, não votaram.

Pelo projeto aprovado na Câmara, o funcionamento para comércio não essencial poderá ser de segunda a sexta-feira, das 10h às 22h, e aos sábados e domingos, de 10h às 23h, incluindo restaurantes, bares e lojas de rua. Shoppings estariam liberados para funcionar aos finais de semana de 12h às 20h.

Atualmente, seguindo as regras do governo estadual para municípios em risco moderado, o comércio na Capital está autorizado a funcionar de segunda a sexta-feira, entre 10h e 16h. Nenhum segmento não essencial tem permissão para funcionar aos finais de semana.

O QUE DIZ A PREFEITURA

À reportagem de A Gazeta nesta terça-feira (28), a Prefeitura de Vitória informou, por nota, que ainda não se posicionaria sobre o tema. "A Prefeitura de Vitória informa que vai aguardar o projeto dar entrada no Poder Executivo, tramitar nas secretarias relacionadas e na Procuradoria Geral do Município (PGM) para análise e decisão posterior.

A reportagem acionou a administração municipal novamente nesta quarta-feira (29), inclusive questionando se há um posicionamento do prefeito Luciano Rezende sobre o assunto. Mas, a prefeitura manteve a resposta enviada anteriormente, dizendo que vai aguardar o trâmite para uma decisão.

O QUE DIZ A CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA

Por meio de nota, a Procuradoria Geral da Câmara Municipal de Vitória respondeu à reportagem de A Gazeta dizendo que rechaça a ameaça de judicialização promovida pelo procurador. Veja na íntegra.