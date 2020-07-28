Cinco cidades do ES não tiveram nenhuma morte por coronavírus

Cinco municípios do Espírito Santo ainda não perderam ninguém para o novo coronavírus Crédito: Vitor Jubini

Embora todas tenham menos de 20 mil habitantes, elas não são as menores do Estado e nem as que têm menos casos confirmados da Covid-19. Então, o que explica essa ausência de óbitos nesses municípios, depois de cinco meses do primeiro diagnóstico positivo em território capixaba

Doutora em epidemiologia, a professora Ethel Maciel afirmou que não é possível indicar quais as razões exatas para essa realidade e que ainda é cedo para tirar uma conclusão. Apesar disso, ela garantiu que esse é um ótimo indicador e essas cidades podem se tornar alvo de estudos no futuro.

"São apenas hipóteses, mas pode ser a proporção de pessoas idosas e com alguma comorbidade na população. Pode ser que essas cidades tenham muitos moradores que vivem em propriedades rurais e que eles se mobilizem menos" Ethel Maciel - Pós-doutora em epidemiologia e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)

A Gazeta revelou que, em Realizado com base nos dados divulgados nesta terça-feira (28) pela Secretaria Estadual de Saúde ( Sesa ), um levantamento derevelou que, em Iconha Vila Pavão , mais de um terço dos casos oficiais atingiram pessoas que integram o grupo de risco da doença.

Brejetuba: 287 casos | 34 em idosos e 17 em pessoas de outras faixas etárias com alguma comorbidade

287 casos | 34 em idosos e 17 em pessoas de outras faixas etárias com alguma comorbidade Iconha: 279 casos | 48 em idosos e 46 em pessoas de outras faixas etárias com alguma comorbidade

279 casos | 48 em idosos e 46 em pessoas de outras faixas etárias com alguma comorbidade Governador Lindenberg: 98 casos | 11 em idosos e 17 em pessoas de outras faixas etárias com alguma comorbidade

98 casos | 11 em idosos e 17 em pessoas de outras faixas etárias com alguma comorbidade Divino de São Lourenço: 95 casos | Três em idosos e nove em pessoas de outras faixas etárias com alguma comorbidade

95 casos | Três em idosos e nove em pessoas de outras faixas etárias com alguma comorbidade Vila Pavão: 42 casos | Sete em idosos e oito em pessoas de outras faixas etárias com alguma comorbidade

No que tange ao índice de isolamento social, as informações divulgadas pelo Governo Estadual mostram que a maior parte da população dessas cidades ficou em casa durante essa segunda-feira (26). O nível mais alto foi o alcançado por Divino de São Lourenço (62%) e o menor, por Iconha (51%).

Maior parte dos casos confirmados nessas cidades não aconteceram em pessoas do grupo de risco da Covid-19 Crédito: L.Julia/Shutterstock

Os fatores ligados à dinâmica social também foram as razões apontadas como as prováveis causas de zero morte nesses municípios pelo infectologista Lauro Ferreira Pinto . Assim como a chegada mais fraca da pandemia e ao fato de que eles ainda não teriam atingido o pico da curva epidemiológica.

"Não consigo imaginar que haja alguma proteção especial, porque são localidades que têm uma etnia semelhante à composição do capixaba médio: descendência branca europeia, com algum grau de mestiçagem, principalmente com negros" Lauro Ferreira Pinto - Doutor em doenças infecciosas e professor da Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (Emescam)

Ainda de acordo com ele, a letalidade do novo coronavírus se comporta de maneira bastante semelhante ao redor do mundo. Na Índia não tem tanta mortalidade, mas a provável explicação é a subnotificação de mortes. Não acredito que esse seja o caso dessas cidades, afirmou Lauro.

Embora os dois especialistas ouvidos por A Gazeta torçam para que nenhuma vida seja perdida nessas cinco cidades capixabas, ambos alertam que pode ser só uma questão de tempo e que há uma possibilidade real de algum óbito ser registrado nessas localidades até o final da pandemia.

AS EXPLICAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICÍPIOS

Iconha

Diretora da Vigilância Epidemiológica Municipal, Leiliani Guedes explicou que a ausência de mortes é atribuída às estratégias de testagem e à criação do centro de referência para a Covid-19. Todos os pacientes com síndrome gripal são diagnosticados precocemente e assinam um termo aderindo ao isolamento, garantiu.



Além dessa dinâmica, Iconha não possui sistema de transporte público e ainda conta com uma equipe de desaglomeradores que fica nas ruas para evitar a reunião de pessoas nos locais públicos. A Atenção Primária à Saúde (APS) também possui 100% de cobertura no município.

Brejetuba

Já a Prefeitura de Brejetuba informou que criou a "Central Covid", que recebe denúncias por telefone e faz parte do serviço de vigilância em saúde. O município ainda conta com 100% de cobertura pela Estratégia de Saúde da Família (ESF), o que "contribui para a detecção de casos precocemente".

Durante o período de colheita do café, a Secretaria de Saúde afirmou ter realizado o cadastramentos de aproximadamente 5 mil profissionais vindos de outros lugares. Além de reuniões com os principais produtores do grão no município para passar orientações de combate à pandemia. Assim como Iconha, a cidade também não possui sistema de transporte público.

Divino de São Lourenço

Por meio de nota, a Secretaria de Saúde atribui a ausência de morte à antecipação nas medidas de prevenção e de isolamento social, bem como ao tratamento precoce e monitoramento do grupo de risco da Covid-19. A Atenção Primária em Saúde (APS) também cobre todo o município.

A pasta ainda explicou que Divino São Lourenço não possui sistema de transporte público e ressaltou que precisa do apoio da população, com o cumprimento do distanciamento social, do uso de máscaras e de outras medidas de prevenção para manter a taxa de letalidade em 0%.