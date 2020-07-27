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Pandemia

Itaguaçu confirma primeira morte por coronavírus

A vítima é do sexo feminino e estava internada no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra; a paciente faleceu neste domingo (26)

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 19:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2020 às 19:01
A Igreja Matriz Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, em Itaguaçu
A Igreja Matriz Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, em Itaguaçu Crédito: Marcelo Prest
O município de Itaguaçu, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou o seu primeiro óbito em decorrência do novo coronavírus. De acordo com a prefeitura, a vítima é do sexo feminino e estava internada no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.
Segundo a nota, publicada pelo Executivo, a paciente faleceu neste domingo (26). Ela seguia internada em virtude de complicações da infecção pelo novo coronavírus. No documento, o Executivo não confirmou a idade da paciente, mas segundo dados do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o único óbito na cidade é de uma idosa com idade entre 70 e 79 anos.
Na nota, a administração municipal lamentou a morte e prestou solidariedade aos familiares. Enlutados junto à família nos solidarizamos e registramos nossos sentimentos de pesar a toda família, escreveu.

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CORONAVÍRUS EM ITAGUAÇU

De acordo com o boletim epidemiológico, publicado nesta segunda-feira (27) pela Prefeitura de Itaguaçu, o município contabiliza 67 paciente diagnosticados com o novo coronavírus. Desses, 46 já são considerados curados da doença.
Segundo o Mapa de Risco Covid-19, elaborado pelo Governo do Estado, que está em entre esta segunda-feira (27) e o domingo (2), Itaguaçu apresenta risco baixo de contaminação pelo novo coronavírus.

CINCO MUNICÍPIOS AINDA NÃO CONFIRMARAM MORTE POR CORONAVÍRUS NO ES

Segundo o painel da Sesa, cinco municípios ainda não registraram morte por coronavírus no Espírito Santo. São eles: Brejetuba, Divino de São Lourenço, Governador Lindenberg, Iconha e Vila Pavão.

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