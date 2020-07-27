Itaguaçu confirma primeira morte por coronavírus

A Igreja Matriz Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, em Itaguaçu Crédito: Marcelo Prest

O município de Itaguaçu , no Noroeste do Espírito Santo, confirmou o seu primeiro óbito em decorrência do novo coronavírus . De acordo com a prefeitura, a vítima é do sexo feminino e estava internada no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.

Segundo a nota, publicada pelo Executivo, a paciente faleceu neste domingo (26). Ela seguia internada em virtude de complicações da infecção pelo novo coronavírus. No documento, o Executivo não confirmou a idade da paciente, mas segundo dados do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o único óbito na cidade é de uma idosa com idade entre 70 e 79 anos.

Na nota, a administração municipal lamentou a morte e prestou solidariedade aos familiares. Enlutados junto à família nos solidarizamos e registramos nossos sentimentos de pesar a toda família, escreveu.

CORONAVÍRUS EM ITAGUAÇU

De acordo com o boletim epidemiológico, publicado nesta segunda-feira (27) pela Prefeitura de Itaguaçu, o município contabiliza 67 paciente diagnosticados com o novo coronavírus. Desses, 46 já são considerados curados da doença.

Segundo o Mapa de Risco Covid-19, elaborado pelo Governo do Estado, que está em entre esta segunda-feira (27) e o domingo (2), Itaguaçu apresenta risco baixo de contaminação pelo novo coronavírus.

CINCO MUNICÍPIOS AINDA NÃO CONFIRMARAM MORTE POR CORONAVÍRUS NO ES