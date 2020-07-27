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Avanço do Coronavírus

Covid-19: após semana sem óbitos, Aracruz registra 5 mortes no fim de semana

Entre sexta-feira (24) e domingo (26), a cidade confirmou mais cinco mortes por coronavírus, totalizando 49 registros

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 18:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2020 às 18:14
24/03/20 - Novo decreto determina suspensão do transporte municipal em Aracruz
Covid-19: Após seis dias sem mortes, Aracruz registra 5 óbitos no fim de semana Crédito: Prefeitura de Aracruz
Covid-19: após semana sem óbitos, Aracruz registra 5 mortes no fim de semana
A cidade de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, ficou seis dias sem registrar mortes de pacientes em decorrência da Covid-19. Segundo a prefeitura, entre os dias 18 e 23 de julho o município não confirmou nenhuma morte em função do novo coronavírus. Mas neste final de semana, os números voltaram a crescer. Entre sexta-feira (24) e domingo (26), a cidade confirmou mais cinco mortes, totalizando 49 registros.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Aracruz não se manifestou para avaliar os óbitos registrados no município depois de seis dias sem novos registros. Na semana anterior, quando o município ainda não tinha registrado as novas mortes, o prefeito Jones Cavaglieri, tinha afirmado que a curva da doença já estava descendo e a tendência era de redução no número de casos.

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De acordo com o prefeito, o pior momento do coronavírus no município já estaria passando e a expectativa é de diminuição no número de casos. Podemos dizer que estamos em um patamar de descendência, ou seja, nós estamos descendo. A curva que nós perseguimos ela estava subindo e agora nós já estamos em processo de descida, pelos números que nós estamos constatando, avaliou.

CORONAVÍRUS EM ARACRUZ

De acordo com os dados do Painel Covid-19, mantido pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado nesta segunda-feira (27), Aracruz contabiliza 2.177 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Desse total, 1.613 pacientes que foram diagnosticados com a doença já são considerados curados clinicamente. No município, 49 pessoas morreram vítimas da doença. A taxa de letalidade da doença em Aracruz é de 2,25%, abaixo dos 3,12% em todo o Espírito Santo. 

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