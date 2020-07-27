Covid-19: após semana sem óbitos, Aracruz registra 5 mortes no fim de semana

De acordo com o prefeito, o pior momento do coronavírus no município já estaria passando e a expectativa é de diminuição no número de casos. Podemos dizer que estamos em um patamar de descendência, ou seja, nós estamos descendo. A curva que nós perseguimos ela estava subindo e agora nós já estamos em processo de descida, pelos números que nós estamos constatando, avaliou.