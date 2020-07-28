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Pandemia

Covid-19 supera câncer e se torna a principal causa de mortes no ES

Em apenas quatro meses, vítimas do novo coronavírus que não resistiram aos efeitos da Covid-19 somam mais que pacientes que perderam a vida em decorrência do câncer

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 15:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 15:43
Homenagem às vítimas da Covid-19 no ES realizada na Praia da Costa, em Vila Velha
Mortos pela Covid-19 já receberam homenagens no Estado; a foto acima mostra uma realizada neste mês na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Leandro Tedesco | TV Gazeta
Covid-19 supera câncer e se torna a principal causa de mortes no ES
Em apenas quatro meses, a Covid-19 se tornou a principal causa de mortes em 2020 no Espírito Santo. Até o final de junho, a doença já havia tirado a vida de 2.078 pessoas no Estado. Ou seja, 140 óbitos a mais que os motivados por todos os tipos de câncer juntos. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
No começo de maio, a pandemia já ocupava o segundo lugar da lista, superando as doenças cardiovasculares e ficando atrás apenas das mortes por câncer. Praticamente na mesma época, óbitos em decorrência do novo coronavírus também ultrapassavam o total de vidas perdidas em homicídios ocorridos em 2020.
Cerca de um mês depois, no início de junho, as mortes da pandemia também passaram a ser mais numerosas que a quantidade de vítimas dos assassinatos de 2019 inteiro. Assim como já superavam os mortos em acidentes de trânsito ocorridos em todo o território capixaba. 
Vale lembrar que o primeiro caso de Covid-19 confirmado oficialmente pela Secretaria de Estado da Saúde no Espírito Santo aconteceu no final de fevereiro; e que o primeiro óbito ocorreu apenas no início de abril  praticamente três meses depois do início do ano, quando mortes por câncer, doenças do coração, homicídios e acidentes de trânsito já eram contabilizadas. 

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Há duas semanas, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, adiantou que a Covid-19 deveria se tornar a principal causa de mortes no Espírito Santo até o final do ano. "A pandemia pode ter uma participação expressiva e muito maior que qualquer outra doença na composição do número total de óbitos do Estado", afirmou.
Até o início da tarde desta terça-feira (28), o Espírito Santo registrava 2.437 mortes pelo novo coronavírus. Dos mais de 78 mil infectados desde o início da pandemia, 60 mil são considerados curados  o que equivale a 76% do total.

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